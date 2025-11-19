Repechaje de Europa: fecha y horario del sorteo de UEFA rumbo al Mundial 2026

Las selecciones de Italia, Turquía, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales, 12 selecciones en total, están listas para conocer lo que les depare el futuro en el repechaje de la FIFA por la UEFA donde cuatro escuadras tendrán su pase a la Copa de Mundo del 2026.

Para definir cómo se enfrentarán en marzo del 2026, este jueves 20 de noviembre se celebrará el sorteo de la UEFA para el repechaje, evento que sucederá en Suiza a las 6:00 AM, tiempo del centro de México, en donde se conocerá el camino de las selecciones.

Te podría interesar: Selección Mexicana tendría un REFUERZO inesperado para el Mundial del 2026

These teams are still in the hunt for a #FIFAWorldCup spot 👀#WeAre26 pic.twitter.com/0R0BAB3Zxq — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2025

¿Cómo se realizará el sorteo de la UEFA para el repechaje del Mundial 2026?

La UEFA tiene 16 lugares al Mundial, 12 de estas ya están con su boleto asegurado y son: Alemania, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Suiza, Austria y Croacia.

De las selecciones que están en el repechaje, se ubicarán en cuatro bombos y en el sorteo saldrán los cruces de partidos que serán en formato de ocho semifinales divididos en cuatro rutas A, B, C y D. Es decir, en la Ruta A, habrá dos semifinales y los dos finalistas se enfrentan en la Final A para tener a un clasificado. Lo mismo ocurrirá en las otras rutas para tener a los 4 invitados.

El pronóstico de la IA sobre los cuatro equipos que avanzarían al Mundial del 2026

Consultando a la IA y subrayando que pueden existir errores, que no es exacto, que no tiene la capacidad de predecir y que es solo un pronóstico basado en estadísticas e historia deportiva, estima que las 4 selecciones que avanzarán al Mundial del 2026, son: Italia, Dinamarca, Ucrania y Polonia

¿Cuándo será el repechaje de la UEFA para el Mundial del 2026?

Los partidos de repechaje por la UEFA se jugarán entre el 23 y 31 de marzo de 2026, en la Fecha FIFA de dicho periodo, en el cual de forma paralela se celebrará el repechaje que entrega otros dos boletos, aparate al de Europa.

En esas fechas, además la Selección Mexicana se estaría enfrentando ante Bélgica y Portugal como juegos de preparación.