deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Repechaje de Europa: fecha y horario del sorteo de UEFA rumbo al Mundial 2026

El repechaje de Europa se celebra para encontrar a los cuatro invitados que se agregan a los 12 que ya tienen su boleto directo por la UEFA a la Copa del Mundo del 2026.

repechaje fifa mundial 2026 uefa europa
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

Las selecciones de Italia, Turquía, Ucrania, Polonia, Dinamarca, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Gales, 12 selecciones en total, están listas para conocer lo que les depare el futuro en el repechaje de la FIFA por la UEFA donde cuatro escuadras tendrán su pase a la Copa de Mundo del 2026.

Para definir cómo se enfrentarán en marzo del 2026, este jueves 20 de noviembre se celebrará el sorteo de la UEFA para el repechaje, evento que sucederá en Suiza a las 6:00 AM, tiempo del centro de México, en donde se conocerá el camino de las selecciones.

Te podría interesar: Selección Mexicana tendría un REFUERZO inesperado para el Mundial del 2026

¿Cómo se realizará el sorteo de la UEFA para el repechaje del Mundial 2026?

La UEFA tiene 16 lugares al Mundial, 12 de estas ya están con su boleto asegurado y son: Alemania, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Noruega, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Suiza, Austria y Croacia.

De las selecciones que están en el repechaje, se ubicarán en cuatro bombos y en el sorteo saldrán los cruces de partidos que serán en formato de ocho semifinales divididos en cuatro rutas A, B, C y D. Es decir, en la Ruta A, habrá dos semifinales y los dos finalistas se enfrentan en la Final A para tener a un clasificado. Lo mismo ocurrirá en las otras rutas para tener a los 4 invitados.

El pronóstico de la IA sobre los cuatro equipos que avanzarían al Mundial del 2026

Consultando a la IA y subrayando que pueden existir errores, que no es exacto, que no tiene la capacidad de predecir y que es solo un pronóstico basado en estadísticas e historia deportiva, estima que las 4 selecciones que avanzarán al Mundial del 2026, son: Italia, Dinamarca, Ucrania y Polonia

¿Cuándo será el repechaje de la UEFA para el Mundial del 2026?

Los partidos de repechaje por la UEFA se jugarán entre el 23 y 31 de marzo de 2026, en la Fecha FIFA de dicho periodo, en el cual de forma paralela se celebrará el repechaje que entrega otros dos boletos, aparate al de Europa.

En esas fechas, además la Selección Mexicana se estaría enfrentando ante Bélgica y Portugal como juegos de preparación.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
×
×