Copa City: el simulador que convierte el caos del día de partido en un reto estratégico

Los videojuegos de futbol llevan décadas enfocándose en lo que sucede durante los 90 minutos del partido. Copa City apuesta por una idea completamente distinta: convertir al jugador en el responsable de organizar un evento deportivo de talla mundial, desde la llegada de los aficionados hasta la seguridad, el transporte y la experiencia alrededor del estadio.

Desarrollado por Triple Espresso, este título mezcla elementos de simulación, estrategia y gestión para ofrecer una perspectiva poco explorada dentro del género deportivo. Aquí no controlarás a los futbolistas ni diseñarás tácticas; tu misión será garantizar que todo funcione antes, durante y después del encuentro.

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Cada evento representa un rompecabezas logístico. El jugador debe instalar zonas para aficionados, organizar servicios de transporte, colocar puestos de comida, coordinar medidas de seguridad y responder a problemas inesperados que pueden afectar tanto la reputación de la ciudad como el ambiente del partido.

Uno de los principales atractivos del juego es contar con clubes licenciados como Arsenal, Bayern Múnich y Flamengo, cada uno con comportamientos únicos de sus aficionados, colores, cánticos y necesidades específicas.

Visualmente, Copa City presenta ciudades detalladas y una interfaz que busca representar el movimiento constante de miles de personas alrededor de un estadio. También incorpora sistemas económicos, campañas de marketing y gestión urbana que amplían la experiencia más allá de una simple simulación deportiva.

Sin embargo, su propuesta también ha dividido opiniones. Diversos medios especializados coinciden en que la idea es original y refrescante, pero señalan que la interfaz resulta poco intuitiva, algunos sistemas carecen de profundidad y el tutorial no explica correctamente muchas de sus mecánicas. Conforme avanzan las partidas, varias tareas terminan siendo repetitivas y el ritmo pierde parte de su impacto inicial.

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Siempre se agradecen nuevas propuestas y Copa City lo hace increíble AZE Review

Copa City merece reconocimiento por intentar algo distinto en un género que rara vez se sale de los partidos y las transferencias. Su enfoque sobre la organización de eventos deportivos resulta interesante y, durante las primeras horas, logra transmitir la presión de coordinar una ciudad completa antes de un encuentro de alto nivel.

No obstante, esa innovación termina limitada por una curva de aprendizaje poco amigable, una interfaz que necesita mayor pulido y mecánicas que no siempre evolucionan conforme avanzan las partidas. Es un juego con buenas ideas, pero que aún da la sensación de necesitar más tiempo para desarrollar todo su potencial.

Calificación AZE Review: 7/10. Una propuesta fresca y diferente para los amantes de la gestión deportiva, con ideas muy interesantes que todavía necesitan más profundidad y refinamiento para alcanzar todo su potencial.