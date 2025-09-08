deportes
Scaloni reveló la verdad sobre si Leo Messi irá al Mundial 2026: los fans ya reaccionaron

El entrenador de la Selección de Argentina habló sobre el posible descarte de Leo Messi en el Mundial 2026, torneo en el que no aseguró su participación

AFA - Selección Argentina
José Alejandro
Mundial México 2026
Compartir

Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, habló en conferencia de prensa previo al partido que sostendrá ante Ecuador, en la última jornada de las Eliminatorias de la Conmebol. Lo que llamó la atención fueron sus declaraciones acerca de un posible descarte de Leo Messi en el Mundial 2026, hecho que provocó que los fans reaccionaran en las redes sociales, pese al reciente récord que logró en Sudamérica y que opacó a jugador que vale 70 millones .

Messi declaró al final del partido en el que la Albiceleste clasificó al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Venezuela con 2 goles suyos que no podía garantizar su presencia en la justa internacional, lo que puso en tela de juicio su participación y posibilidad de convertirse en el primer jugador en disputar 6 torneos de esta índole.

Leo Messi
AFA- Selección Argentina
Leo Messi no ve clara su participación en el Mundial 2026, declaración que sorprendió a todos luego de clasificar a Argentina

Con Leo no hablé de esta situación del Mundial. Solo sé que ha declarado y sé que se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, que así lo merece, dejarlo tranquilo y lo que decida estará bien. No mucho más que eso”, detalló el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Estas fueron las declaraciones de Leo Messi que pusieron en tela de juicio su participación en Mundial 2026

Leo Messi dio declaraciones después del partido ante Venezuela, el que marcó el final de una era al ser el último encuentro de Eliminatorias que disputa en Argentina, ya que por edad es muy poco probable que pueda jugar una nueva clasificación y hasta puso en tela de juicio su participación en su sexto Mundial.

Lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el Mundial por edad. Lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre: voy día a día, partido tras partido, mucha seguidilla, uno tras el otro. Ahora vengo de estar parado unos días y ahora por suerte pude jugar 3 partidos seguidos”, mencionó Messi.

Así reaccionaron los aficionados ante la posible ausencia de Leo Messi en el Mundial 2026

Las declaraciones de Leo Messi y Lionel Scaloni sobre la posible ausencia del jugador argentino en el Mundial 2026 explotaron las redes, ya que muchos de los aficionados consideraron que el exjugador del Barcelona aún puede llegar a la Copa del Mundo, pues sería el primer futbolista, junto con Cristiano Ronaldo, en jugar 6 justas internacionales.

Comentario Leo Messi
X

Ojalá lo juegue. Sabemos que es una pena que se vaya tanto él como Cristiano”, comentó el usuario @AlexTorrecill14 en la red social de X.

Lionel Messi
Selección Argentina
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

