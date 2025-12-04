LA MAYOR PESADILLA DE MÉXICO: este es el grupo de la muerte que le podría tocar a la Selección

México llega al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la tranquilidad de que será parte del Bombo 1, lo que le permitirá evitar a las favoritas del certamen en la primera ronda. Sin embargo, la gran cantidad de selecciones clasificadas y el alto nivel mostrado por algunas de ellas en las Eliminatorias abren la posibilidad a un grupo de la muerte.

Si México no se topará con países como España, Brasil, Argentina y Alemania , entre otros, esto no quiere decir que pasar el grupo vaya a ser una tarea sencilla. Lejos de eso, lo cierto es que la Selección Nacional podría enfrentarse de entrada ¡a dos campeonas del mundo!

Para entender por qué el seleccionado tricolor puede tener uno de los grupos más complejos, primero es importante conocer los bombos del sorteo.



Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México , Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, , Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados europeos y dos del torneo clasificatorio FIFA.

Cabe destacar que en el sorteo no podrán coincidir dos países de la misma confederación en un grupo, exceptuando a los europeos que pueden ser dos (máximo).

El posible grupo de la muerte para México en el Mundial 2026

Existen varias combinaciones posibles en el sorteo que le presentarían un verdadero reto a la Selección Nacional, incluida la chance de enfrentar a dos campeonas del mundo. Los posibles integrantes de un hipotético grupo de la muerte son:



México (Bombo 1), Uruguay/Marruecos/Ecuador (Bombo 2), Noruega/Egipto/Paraguay (Bombo 3) e Italia (Bombo 4, en caso de clasificar por Repechaje).

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a partir de las 10:45 horas (tiempo del centro de México) en el Centro Kennedy de Washington D.C.