Sorteo Mundial 2026: estos son los posibles rivales de México

La espera ya casi ha terminado y este viernes 5 de diciembre se darán a conocer los rivales que México deberá enfrentar durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cabe destacar que la Selección Mexicana será una de las cabezas de serie e integrará el Bombo 1 durante el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA por ser uno de los anfitriones del torneo, junto con Canadá y Estados Unidos.

Los rivales que evitará enfrentar México durante la fase de grupos del Mundial 2026

Para conocer los rivales que podría enfrentar México durante la primera fase , primero es importante conocer qué equipos no se verán las caras con el combinado nacional, al menos, hasta la ronda de dieciseisavos. En primer lugar, el equipo dirigido por Javier Aguirre evitará a todas las selecciones del Bombo 1, es decir, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Crédito: @miseleccionmx / X México no enfrentará a rivales del Bombo 1

Además, tampoco chocará ante las ya mencionadas Canadá y Estados Unidos. Cabe resaltar que México tampoco podrá enfrentar a los equipos que sean de la Concacaf, es decir, Panamá (Bombo 3), Curazao y Haití (Bombo 4). Conociendo esto, ya podemos hablar de los países a los que la Selección Mexicana podría desafiar durante la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Las selecciones que México podría enfrentar en su debut del Mundial 2026

México, al estar ubicado en el grupo A, abrirá el torneo el día 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte (Azteca). En su primer partido, los dirigidos por el ‘Vasco’ Aguirre enfrentarán a una selección del Bombo 3, por lo que solamente queda excluida Panamá por ser de la misma confederación que el seleccionado nacional. En este sentido, podría jugar contra:



Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

¿Qué otras selecciones podrían estar en el grupo de México?

En sus dos partidos restantes, la Selección Mexicana deberá enfrentar obligatoriamente a un país ubicado en el Bombo 2 y otro en el Bombo 4. Por lo que sus rivales podrían ser los siguientes:

Bombo 2:



Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 4:



Jordania

Cabo Verde

Ghana

Nueva Zelanda

Repechaje Europeo 1

Repechaje Europeo 2

Repechaje Europeo 3

Repechaje Europeo 4

Repechaje Intercontinental 1

Repechaje Intercontinental 2

Cabe destacar que cada grupo del Mundial 2026 debe contar con al menos una selección europea (aunque no más de dos), no puede haber dos selecciones de una misma confederación (salvo UEFA) y todas las plazas del repechaje, ya sea intercontinental o europeo, quedarán dentro del Bombo 4.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre y el evento tiene un horario de inicio de 11:00 horas (Ciudad de México). Se dará en el marco del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. (Estados Unidos). Cabe destacar que el fixture completo de cada selección será revelado un día después (sábado 6).