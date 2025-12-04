deportes
Nota

Simulador del Mundial 2026: así quedarían conformados todos los grupos, según la IA

Descubre a quiénes podría enfrentar la Selección Nacional y cuál sería el grupo de la muerte

Sorteo del Mundial 2026, según la IA
X @fifaworldcup_es - @openai
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Los aficionados de todas partes del planeta esperan con ansias al Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará este viernes en Estados Unidos. Con los presentadores confirmados y 42 de las 48 selecciones participantes ya clasificadas, sólo queda por conocer cómo estarán distribuidos los equipos. Y la IA lo predijo.

Para anticiparse a lo que ocurrirá en la ceremonia, ChatGPT realizó un análisis de cada bombo y predijo qué países serán los más afortunados y los más desgraciados en la primera ronda de la Copa del Mundo. "Los emparejamientos del sorteo crean historias para todo el torneo, con nuevas rivalidades o cruces inesperados", aseguró.

Antes de revelar el pronóstico de la inteligencia artificial, es importante conocer los bombos y el procedimiento del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA.

  • Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados del Repechaje UEFA y otros dos del torneo clasificatorio FIFA.

La propia FIFA especifica que "los países anfitriones se identificarán con bolas de colores diferentes". Por este motivo, ya sabemos que México integrará el grupo A, Canadá el B y Estados Unidos el D.

El sorteo del Mundial 2026
Instagram @fifaworldcup

Otro factor clave a destacar es que solamente podrá haber una selección de Concacaf, Conmebol, CAF, AFC y OFC por grupo y un máximo de dos de UEFA.

TE PUEDE INTERESAR:

Así quedarán conformados los grupos del Mundial para la IA

ChatGPT tuvo en cuenta el formato del Sorteo Final y la distribución de cada bombo para emitir su predicción de lo que ocurrirá este viernes.

  • Grupo A: México, Túnez, Uruguay y UEFA 1 (podría ser Italia).
  • Grupo B: Canadá, UEFA 2, Argelia y Japón.
  • Grupo C: Argentina, Austria, Cabo Verde y Qatar.
  • Grupo D: Estados Unidos, Escocia, Corea del Sur y UEFA 3.
  • Grupo E: Inglaterra, Clasificatorio FIFA 2, Sudáfrica y Suiza.
  • Grupo F: Alemania, Australia, UEFA 4 y Egipto.
  • Grupo G: Portugal, Paraguay, Irán y Clasificatorio FIFA 1.
  • Grupo H: España, Nueva Zelanda, Noruega y Marruecos.
  • Grupo I: Bélgica, Colombia, Haití y Costa de Marfil.
  • Grupo J: Francia, Uzbekistán, Ecuador y Ghana.
  • Grupo K: Países Bajos, Curazao, Arabia Saudita y Senegal.
  • Grupo L: Brasil, Croacia, Jordania y Panamá.

La ceremonia tendrá lugar este viernes 5 de diciembre desde las 10:45 horas (tiempo del centro de México) en el Centro Kennedy de Washington D.C. Cabe destacar que la IA no puede predecir el futuro, pero sí realizar estimaciones cercanas a la realidad gracias a su extensa base de datos.

Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

