Nota

EL MÁS FÁCIL: este sería el grupo ideal para México en el Mundial 2026

Este podría ser el grupo más fácil para la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo; los rivales oficiales se darán a conocer el viernes 5 de diciembre

TV Azteca
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Faltan horas para poder conocer a los rivales que México tendrá que enfrentar durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todo el país está a la expectativa del día viernes 5 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA . En este contexto, te contamos cuál es el grupo más accesible que podría recibir el equipo de Javier Aguirre durante la ceremonia.

El grupo más fácil de México en el Mundial 2026

En primer lugar, hay que saber que el reglamento de la FIFA dicta que “cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”. Esto quiere decir que México sí o sí tendrá un rival europeo en su grupo y, normalmente, estas selecciones no son las más débiles. Por esta razón, existen dos variables como los grupos “más accesibles” para el seleccionado nacional. Cabe destacar que también se conoció al grupo más difícil que podría tener México .

Mundial 2026

La primera opción sería enfrentando a Austria (UEFA), equipo que pertenece al Bombo 2; luego podría aparecer Sudáfrica (AFCON), selección que integra el Bombo 3 y que se ubica en el puesto 61 del ranking FIFA; para finalizar, la Selección Mexicana podría enfrentar a Nueva Zelanda (OFC) del Bombo 4, por lo que el grupo quedaría de la siguiente manera: México - Austria - Sudáfrica - Nueva Zelanda.

Sin embargo, existe otra opción posible. México podría enfrentar a Australia (AFC), proveniente del Bombo 2; luego debería jugar contra Sudáfrica (AFCON) del Bombo 3; y, finalmente, debería enfrentar a una selección que clasifique mediante el Repechaje Europeo (UEFA). No obstante, en esta variable la Selección Mexicana corre el peligro de enfrentar a Italia en caso de que esta clasifique al Mundial 2026 mediante esta vía. El grupo quedaría conformado así: México - Australia - Sudáfrica - Repechaje Europeo.

Las selecciones que disputarán el repechaje europeo para clasificar al Mundial 2026

En total serán 16 los equipos que disputarán el repechaje europeo como última instancia para participar de la próxima Copa del Mundo y solamente 4 de ellos conseguirán el boleto. Las selecciones que disputarán dicha instancia son: Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Turquía, Rumania, Dinamarca, Macedonia del Norte, Gales, Bosnia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, República Checa y República de Irlanda.

¿Qué bombo ocupará México en el sorteo del Mundial 2026?

México formará parte del Bombo 1 durante el sorteo del Mundial 2026. Esto se debe a que actuará como uno de los anfitriones del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, quienes también integrarán este grupo. A su vez, la Selección Mexicana tampoco enfrentará a potencias como Argentina, Francia, España, Inglaterra, entre otros, porque también forman parte del Bombo 1.

Selección Mexicana
Rodrigo Acuña

