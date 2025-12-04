Estuvo envuelto en polémicas, estuvo cerca de presentar los Oscar y hoy conducirá el sorteo del Mundial 2026

El Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA es uno de los eventos más esperados por los amantes del deporte, y por eso el organismo decidió apostar por dos figuras de renombre para conducir la ceremonia: la modelo alemana Heidi Klum y el comediante estadounidense Kevin Hart, acompañados por el actor y productor Danny Ramírez.

Si bien Klum no es ajena a este tipo de ceremonias, dado que fue parte del sorteo para la Copa del Mundo de 2006, esta será la primera vez de Kevin Hart como anfitrión. El actor es una figura destacada en Hollywood y la FIFA busca captar a un público más amplio con sus presencia.

FIFA

Mientras millones de espectadores en todo el planeta sigan el evento, Hart estará en el centro de la escena, en un rol que confirma su vigencia pese a haber atravesado controversias importantes. Su presencia también coincidirá con un despliegue artístico de primer nivel que incluirá a Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.

La carrera de Kevin Hart, antes de llegar al sorteo del Mundial

A sus 46 años, Kevin Hart es una de las figuras más influyentes de la comedia estadounidense. Nacido en Filadelfia, construyó su carrera desde concursos amateurs hasta transformarse en un rostro habitual del cine, con películas como Ride Along, Central Intelligence, Jumanji: Welcome to the Jungle y Fatherhood.

Su impacto es tal en la cultura estadounidense que la Revista Time lo incluyó en la lista de las personas más influyentes del mundo en 2015, y sus giras de stand up han agotado entradas en todo el planeta. Además, se consolidó como empresario, productor y creador de contenido.

Las polémicas que rodean al conductor del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Sin embargo, su trayectoria también quedó marcada por una polémica que aún hoy se recuerda. En 2018, tras ser anunciado como conductor de los Premios Oscar 2019, resurgieron antiguos tuits homofóbicos publicados entre 2009 y 2011.

La presión mediática llevó a Hart a renunciar al puesto apenas dos días después del anuncio. Aunque luego pidió perdón públicamente, la Academia decidió no reemplazarlo y la ceremonia de 2019 se realizó sin presentador por primera vez en 30 años.

Este viernes, asumirá el rol de presentador del Sorteo Final del Mundial. Bajo la guía de Rio Ferdinand (exjugador del Manchester United) y la periodista Samantha Johnson, se sumará a un espectáculo que también contará con la participación de íconos del deporte como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.