ÚLTIMA HORA: Tormenta invernal golpea la Costa Este:¿peligra el juego de México ante Perú este martes?

Una fuerte tormenta golpea la costa este de los Estados Unidos. La tormenta conocida como ‘nor’easter’ golpea la zona de Nueva York con fuertes vientos, inundaciones y apagones en la zona metropolitana.

México vs Colombia | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026

Las principales afectaciones se encuentran con inundaciones en calles y casas en Nueva York, Nueva Jersey y Masachusetts. Más de 370 vuelos se han cancelado y existen retrasos significativos en la mayoría de los aeropuertos del noroeste del paìs norteamericano, principalmente en Boston y la ciudad neoyorquina.

¿Cómo puede afectar al partido entre México vs Perú?

El partido de preparación entre la Selección Mexicana y Perú está programado para este próximo martes 29 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Sports Illustrated Stadium, ubicado en Nueva Jersey.

Nueva Jersey es precisamente uno de los estados más impactados por el ‘nor’easter', registrando inundaciones costeras, ráfagas de viento de alta velocidad y cortes de energía masivos en las últimas horas.

Esta situación podría complicar el itinerario de viaje del conjunto mexicano dirigido por Rafael Márquez, y por supuesto, de los aficionados que viajan desde otras ciudades. También por ser un estadio sin techo, si las lluvias torrenciales y los fuertes vientos persisten hasta el martes, el estado del césped y el desarrollo del juego se verán alterados por completo.

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Otra situación es la tormenta eléctrica que puede persistir o se intensifique cerca de la hora del partido, las pautas de seguridad locales obligarán a suspender temporalmente el juego si se detectan rayos en el perímetro.

Hay que esperar las siguientes horas para ver cómo se comporta la tormenta.

