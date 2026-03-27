3 videojuegos que fueron un fracaso en ventas pero que se convirtieron en obras de culto
A lo largo de la historia han surgido una serie de videojuegos que, si bien no fueron un éxito a nivel de ventas, lograron convertirse en obras de culto.
Son miles de videojuegos los que han logrado entrar a la historia gracias a la forma en cómo han impactado a varios usuarios alrededor del mundo. En ese sentido, existe un selecto grupo de títulos que no pudieron satisfacer las necesidades económicas de sus empresas pero que, sin embargo, se volvieron de culto con el paso de los años.
Esta lista incluye a videojuegos que, si bien no pudieron generar millonarias ganancias en cuanto a compra y venta se refiere, no exime que se hayan quedado en la memoria de millones de usuarios a nivel mundial. Por tal motivo, aquí conocerás algunos ejemplos de lo anterior.
¿Qué videojuegos fracasaron en ventas pero se volvieron de culto?
- The Evil Within 2: Lanzado oficialmente en el año 2017, este juego tuvo una calificación de 76 sobre 100 y una media de 8.5 de parte de los jugadores. Tenía todo para brillar; sin embargo, nunca alcanzó las ventas que se estimaban, convirtiéndolo en un juego más de culto que exitoso.
Dimensiones alternativas, una hija creída muerta y un detective ingenioso. The Evil Within 2 ya está disponible para PS4. pic.twitter.com/EUQfoLN9EX— PlayStation Latam (@PlayStation_LA) October 18, 2017
- Guardianes de la Galaxia: En el año 2021 se estrenó uno de los videojuegos más interesantes dado que se trataba de una película por demás exitosa de Marvel. Su calificación por usuarios fue de 8.6 y contaba con grandes reseñas gracias a su diseño de aventura; sin embargo, nunca pudo trascender a nivel económico.
- Mario + Rabbids: Por curioso que parezca, un videojuego que tiene como protagonista a Mario Bros no pudo destacar. Este título se lanzó en 2022 y, pese a haber vendido más de 3 millones de copias hasta ahora, no se comparan a las más de 10 que vendió su título anterior.
¿Hay otros ejemplos de videojuegos más recordados por los usuarios que por las ventas?
La respuesta es sí. Y es que, si bien hay muchos títulos que guardan relación con pocas ventas y un recuerdo lindo de parte de los aficionados, es imposible no mencionar a videojuegos como Deadly Premonition o Shenmue. También existen otras obras de culto, como God Hand, que nunca logró trascender como Capcom hubiese deseado.