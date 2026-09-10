"Tú eres diferente": La sorpresiva reacción de la afición en redes sociales a la presentación de Rafa Márquez
Este jueves 10 de septiembre se presentó oficialmente a Márquez como entrenador de México: esto opina la afición
Este jueves 10 de septiembre se hizo oficial la presentación de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030™. El eterno capitán ahora comandará al equipo azteca desde el banquillo y estos serán sus primeros partidos. Pero lo que llamó la atención fue la sorpresiva reacción de la afición en las redes sociales.
Durante la transmisión de la Selección Nacional de México, la afición se hizo sentir en la presentación de Rafa, a quien le desearon la mejor de las suertes en la mayoría de los comentarios. Incluso, ya hasta la IA predijo cómo le irá como entrenador del equipo azteca.
Los comentarios de la afición a la presentación de Márquez
Durante la presentación de Márquez, la mayoría de los aficionados ratificaron a Rafa como entrenador de la Selección Mexicana. Pues en la red social de Facebook la mayoría le deseó suerte.
TE PUEDE INTERESAR:
- Clásico Joven: precio y dónde comprar los boletos para Cruz Azul vs Club América
- Un día jugó para Club América, conquistó la gloria y hoy participa en La Granja VIP Segunda Temporada
- Guillermo Almada lanzó un dardo por las derrotas de Club América: “No me gusta el equipo”
"Buena suerte. Tú eres diferente como director técnico que Javier Aguirre", "Amigo Rafael Márquez, bienvenido a tu casa. Vamos a demostrar por nuestro equipo de la Selección Nacional de México. Saludos, vamos con todo a ganar" y "Confío en ti, Rafa Márquez", fueron algunos de los comentarios de los aficionados.
El cuerpo técnico de Rafa Márquez
El Káiser ya es oficialmente el entrenador de la Selección Mexicana. El camino al Mundial de 2030 lo hará acompañado de gente preparada a nivel internacional, como lo es Juan Manuel Lillo, su principal auxiliar. Su equipo se conforma de la siguiente manera.
- Auxiliar técnico principal: Juan Manuel Lillo
- Auxiliar técnico: Andrés Guardado
- Auxiliar técnico: Vidal Paloma
- Entrenador de porteros: Xabier Mancisidor
- Preparador físico: Pol Lorente.
Primer partido de Márquez como entrenador
Rafa se estrenará como entrenador de la Selección Mexicana el 26 de septiembre, cuando el equipo azteca se mida en un partido amistoso a Colombia. En el duelo, Márquez solo podrá contar con jugadores de la liga BBVA MX al no ser Fecha FIFA. El encuentro está pactado para disputarse en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos.