TV Azteca trasmitirá Gremio vs Botafogo en la jornada 2 del Brasileirao 2026

Martin Anselmi y su Botafogo saltan a escena por la señal de TV Azteca Deportes. El conjunto dirigido por el ex director técnico de Cruz Azul se verá las caras con el Gremio en un duelo de poder a poder. El famoso Rey de Copas cayó en la primera fecha, mientras que, los pupilos del estratega argentino golearon en la jornada inaugural y son líderes hasta el momento gracias a su diferencia de goles.

Gremio vs Botafogo - miércoles 4 de febrero en punto de las 6:30 pm (Hora del centro de México)



Gremio vs Botafogo - miércoles 4 de febrero en punto de las 6:30 pm (Hora del centro de México)

El Brasileirao se vive por TV Azteca Deportes

Una de las mejores ligas de futbol del mundo y para la que muchos es considerada la número uno del continente americano la podrás sintonizar por la señal de tu canal deportivo favorito. Cada semana te traeremos los cotejos más vistosos de la jornada totalmente EN VIVO y GRATIS para que los disfrutes con toda comodidad.

Además del antes mencionado Gremio vs Botafogo, esta semana tendremos el duelo entre Bragantino y Atlético Mineiro sumado a ello, el Bahía contra el Fluminense en la presente fecha 2 del Brasileirao.