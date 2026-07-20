Estos son los VIDEOJUEGOS favoritos de Erling Haaland, figura del Mundial 2026

Erling Haaland fue, sin duda, uno de los jugadores más importantes que trajo consigo la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues tuvo la capacidad de llevar a la Selección de Noruega a la ronda de cuartos de final luego de vencer en la ronda previa a la Selección Nacional de Brasil.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Con 25 años, Erling Haaland es considerado uno de los mejores centros delanteros de la actualidad. Y, tal y como ocurre con varios elementos de élite, este tiene una gran afinidad por las consolas de videojuegos. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los títulos que más disfruta.

¿Qué videojuegos disfruta Erling Haaland en su tiempo libre?

Fue durante un video compartido en su canal de YouTube que Erling Haaland manifestó el gusto que tiene por varios juegos para distintas consolas, destacando el gusto que tiene por títulos actuales, así como también por algunos que se volvieron clásicos en las últimas décadas.

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Haaland, como era de esperarse, es un fanático del EA Sports FC (antes FIFA) gracias a la afinidad que tiene por el futbol. Del mismo modo, también se dijo fan del GTA, motivo por el cual seguramente espera con ansias la llegada del GTA VI para noviembre de este año.

Por si fuera poco, Erling Haaland también mencionó títulos que se han vuelto de culto como lo es el Assassin’s Cred, el Minecraft y el Call of Duty, lo cual habla de la baraja de posibilidades que el jugador del Manchester City maneja cuando tiene tiempo libre tras sus entrenamientos.

¿Cuáles son los números de Erling Haaland a nivel clubes?

Desde su debut en el futbol profesional en su país natal hace más de una década, la realidad es que Erling Haaland se ha convertido en una auténtica máquina de hacer goles. Y es que, en 385 partidos disputados con cinco clubes distintos, el Androide registra 299 tantos y 67 asistencias.