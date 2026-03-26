Estos son los videojuegos más esperados del 25 al 29 de marzo

Una nueva semana ha llegado y, con ello, la posibilidad de conocer los nuevos lanzamientos que se darán a través de distintas consolas a lo largo de México y el resto del mundo. Por tal motivo, aquí conocerás los videojuegos que se esperan del 25 al 29 de marzo del 2026.

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El cierre del mes pinta como el momento perfecto para que una serie de videojuegos lleguen a distintas plataformas como la PlayStation 5, la Nintendo Switch 2 o la Xbox Series. Ante esta situación, no está de más que conozcas los mejores títulos que se esperan a partir de este día.

¿Qué videojuegos se lanzarán del 25 al 29 de marzo?

Este miércoles finalmente salió al aire Warframe y Disney Dreamlight Valley, mismos que aterrizaron directamente a la Nintendo Switch 2 y que tienen como objetivo atraer mucha diversión a sus seguidores a través de un rendimiento optimizado superior y constante mejorar en su apartado visual.

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Get together with Life is Strange: Reunion on March 26



New hands-on details, including playable Chloe and Max: https://t.co/8AWQKgkcV0 pic.twitter.com/B1al9NV4ga — PlayStation (@PlayStation) February 24, 2026

El jueves 26 de marzo, la Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y la PC podrán disfrutar de Life is Strange, un videojuego en donde Chloe y Max regresan en una entrega que se caracterizará por la manipulación del tiempo, lo cual lo hace uno de los más esperados de la semana.

Nova Roma llegará directamente a la PC a fin de seguir la vida de una civilización romana desde sus cimientos. Finalmente, este mismo jueves 26 de marzo la Nintendo Switch 2 disfrutará de Super Mario Bros Wonder, una edición ampliada que tiene estrecha relación con el contenido de Bellabel Park.

¿Qué videojuegos son los más esperados en este 2026?

Expertos en la materia consideran que hay tres juegos se esperan con ansias durante este año. El primero de ellos es el EA Sports FC 27 gracias a su nueva modalidad de Mundo Abierto, mientras que el segundo es Wolverine para, finalmente, cerrar con el GTA VI de noviembre del 2026.