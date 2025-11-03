¿Cambios en los mercados? Cierre de la BMV y Wall Street para la primera semana de noviembre 2025

¡Comienza un nuevo mes de cotizaciones! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 3 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 3 noviembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este lunes con pérdidas, al registrar una caída de 0.98% en su principal indicador, el S&P/BMV IPC, que se ubicó en 62,153.3 unidades.

El retroceso significó una disminución de 615.88 puntos, reflejando una sesión negativa para el mercado accionario mexicano. Durante la jornada se negociaron más de 115 millones de títulos (115,160,476), en medio de un entorno de cautela por parte de los inversionistas.

Cierre de Wall Street hoy 3 de noviembre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 3 de noviembre de 2025 de forma mixta, iniciando el mes con ganancias en S&P 500 y Nasdaq.



S&P 500 aumentó 0.17%, para cerrar en 6,852.04 puntos.

Nasdaq Composite subió 0.46%, hasta las 23,834.72 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones bajó 0.49%, hasta las 47,327.90 unidades.

Precio del dólar en México hoy 3 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 3 de noviembre 2025 en $16.50 pesos la compra y en $18.90 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 3 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 30 de octubre de 2025, se ubica en 106 mil 815 dólares por unidad, registrando una baja del 3.43% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 972 mil 940 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 3 de noviembre 2025

El precio de petróleo se mantiene estable este lunes, mientras el mercado buscaba un equilibrio entre el último aumento de la oferta de la OPEP+ y los planes del grupo de pausar los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026, junto con los temores de un exceso de oferta de petróleo y los débiles datos de la actividad manufacturera en Asia.



Petróleo Brent - 64.89 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 61.05 dólares el barril

Con información de Reuters...