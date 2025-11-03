¡Activan Alerta Amber! Desaparecen una niña y dos adolescentes en calles del Edomex; los buscan con urgencia

¡URGENTE! Activan la Alerta Amber en tres municipios del Estado de México (Edomex) por la desaparición de Tania Irlanda de 12 años, Melanie Victoria de 16 años y Damaris Melissa de 17 años de edad; familiares temen por su integridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los menores, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del Edomex.

Buscan a Tania Irlanda, menor de 12 años desaparecida en Naucalpan

Tania Irlanda Lozada Arias, niña de 12 años de edad, desapareció desde el pasado 1 de noviembre 2025, cuando salió de su domicilio, ubicado en Naucalpan de Juárez. Estas son las características clave para encontrarla:



Mide 1.45 metros, pesa 51 kilogramos.

Tez apiñada, cara ovalada y complexión mediana.

Ojos chicos y de color negro, boca chica, labios delgados y nariz achatada.

Cabello de color negro y lacio; cejas semipobladas.

El último día que se le vio, Tania Irlanda, vestía una playera verde, una falda de color blanco con negro a cuadros, además de un suéter de color guinda y calcetas blancas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/znlSW2QUvO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 2, 2025

Desaparece Melanie Victoria, adolescente de 16 años de edad, en Lerma, Edomex

Melanie Victoria Puerto Chávez, adolescente de 16 años de edad, desapreció el pasado 31 de octubre 2025 en calles del municipio Lerma, en el Estado de México. Te compartimos las características para encontrarla.



Mide 1.62 metros, pesa 46 kilogramos.

Tez blanca, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios delgados y nariz lineal.

Cabello de color negro y lacio; cejas delineadas.

Señas particulares: Mancha blanca en la espalda y una cicatriz en los antebrazos lineales.

El último día que se le vio, Melanie Victoria, vestía un suéter de color hueso de cuello tortuga y tejido, pantalón de mezclilla hueso con decorados color café, además de unos tenis de camuza negros y una cadena de color plata con un dije de cruz.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/qCItVayj7L — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 2, 2025

Buscan a Damaris Melissa, joven de 17 años desaparecida en Ixtapaluca

Damaris Melissa Toxqui Luna, adolescente de 17 años de edad, desapareció en calles del municipio de Ixtapaluca, Edomex, desde el pasado 31 de octubre 2025; la última vez que se le vio salía de su domicilio.



Mide 1.55 metros, pesa 60 kilogramos.

Tez morena, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café, boca chica, labios delgados y nariz convexa.

Cabello de color negro y lacio; cejas pobladas.

Señas particulares: Cicatriz en la frente y en el tobillo izquierdo, dos perforaciones en la oreja izquierda, moretón o esquimosis en uña pulgar de la mano derecha, además de un lunar arriba del labio.

El último día que se le vio, Damaris Melissa, vestía una playera beige con estampado de color rojo y negro, pantalón de mezclilla negro con agujetas bordadas a los laterales, sudadera negra y unos tenis blancos con franjas rojas.