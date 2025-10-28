ALERTA AMBER: Desapareció el niño Jesús, de apenas 2 años, en la Santa María La Ribera, CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) activó el protocolo de Alerta Amber para solicitar el apoyo urgente de la ciudadanía en la localización del pequeño Jesús Reyes Salinas, de tan solo 2 años de edad.

De acuerdo con la ficha de búsqueda (Alerta 1087/2025), el niño fue visto por última vez el pasado miércoles 22 de octubre de 2025 en la colonia Santa María La Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. A pesar de que la desaparición ocurrió hace cinco días, la solicitud de la alerta se recibió apenas este lunes 27 de octubre.

Un dato relevante que se especifica en el apartado de “Señas Particulares” de la ficha oficial es que el menor “va en compañía de su mamá". Desde el momento de su desaparición, se desconoce el paradero de ambos, por lo que se emitió la ficha de búsqueda con todas las características.

Recuerda que cada minuto cuenta y toda información relacionada puede ser clave para el hallazgo del pequeño Jesús.

Alerta Amber en CDMX: Señas particulares de Jesús Reyes

Se solicita a la población poner atención a las siguientes características para ayudar a su pronta localización:



Edad: 2 años.

2 años. Complexión: Mediana.

Mediana. Cabello: Castaño oscuro y quebrado.

Castaño oscuro y quebrado. Ojos: Café oscuro, medianos.

Café oscuro, medianos. Tez: Piel clara.

Al momento de su desaparición, Jesús vestía una playera gris, pantalón de pijama gris, tenis negros y portaba una mochila de “cazafantasmas”.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Jesús Reyes Salinas, de 2 años, visto por última vez el pasado 22 de octubre en la colonia Santa María la Rivera, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/T9xF4LHCGr — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 27, 2025

¿Cómo informar sobre un caso de Alerta Amber en CDMX?

La Fiscalía capitalina pide a la ciudadanía que, si cuenta con cualquier información sobre el paradero del pequeño Jesús Reyes Salinas, se comunique de inmediato. Cualquier dato es crucial para su localización.

Teléfonos de la Fiscalía:



(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

También se puede acudir a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ubicada en la calle Dr. Río de la Loza 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.