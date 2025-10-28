Mega Bloqueo de transportistas CDMX: Tráfico, marchas y manifestaciones HOY

La CDMX amaneció este 28 de octubre bajo una alerta máxima por caos vial, luego del mega bloqueo de piperos y el paro nacional de agricultores que mantuvo cerradas varias calles y accesos a la capital a inicio de semana. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), se prevén nuevos bloqueos de transportistas, marchas, manifestaciones e intenso tráfico a lo largo del día, con afectaciones severas en avenidas principales.

Desde las primeras horas, distintos grupos sociales han comenzado a movilizarse en protesta por diversas causas, lo que ha encendido las alertas de tránsito en toda la metrópoli.

Las zonas con mayor riesgo de congestionamiento son el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan e Insurgentes, donde se esperan cierres intermitentes, desvíos y tráfico intenso que podrían prolongarse durante gran parte del día.

Las autoridades recomiendan anticipar salidas y usar transporte público, ya que se prevén embotellamientos y retrasos significativos en todo el Valle de México.

