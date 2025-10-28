Logo InklusionSitio accesible
Mega Bloqueo de transportistas CDMX: Tráfico, marchas y manifestaciones HOY

¡Alerta por nuevas marchas y manifestaciones HOY! Avenidas en caos por intenso tráfico y severas afectaciones por bloqueos en la CDMX: ¿Qué calles evitar?

Seguridad
Daniel Rivera-Felipe Vera
¡Alerta por nuevas marchas y manifestaciones HOY! Avenidas en caos por intenso tráfico y severas afectaciones por bloqueos en la CDMX: ¿Qué calles evitar?

La CDMX amaneció este 28 de octubre bajo una alerta máxima por caos vial, luego del mega bloqueo de piperos y el paro nacional de agricultores que mantuvo cerradas varias calles y accesos a la capital a inicio de semana. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), se prevén nuevos bloqueos de transportistas, marchas, manifestaciones e intenso tráfico a lo largo del día, con afectaciones severas en avenidas principales.

Desde las primeras horas, distintos grupos sociales han comenzado a movilizarse en protesta por diversas causas, lo que ha encendido las alertas de tránsito en toda la metrópoli.

Las zonas con mayor riesgo de congestionamiento son el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan e Insurgentes, donde se esperan cierres intermitentes, desvíos y tráfico intenso que podrían prolongarse durante gran parte del día.

Las autoridades recomiendan anticipar salidas y usar transporte público, ya que se prevén embotellamientos y retrasos significativos en todo el Valle de México.

EN VIVO

¡Atención! Hay bloqueo en carretera México-Cuernavaca

Considera bloqueo por manifestantes en ambos sentidos de la Carretera México Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro Tlalpan.

Alternativa Vial: Autopista.

Manifestantes avanzan a Cámara de Diputados

Manifestantes continúan su avance en contrasentido de Eje Central a la altura de Izazaga rumbo a la Cámara de Diputados.

Alternativa Vial: Congreso de la Unión.

G4W3gzGXQAACure.jpg
|‘X’ OVIAL

¡Presencia de manifestantes en Aquiles Serdán!

Cerrada la circulación en Avenida Aquiles Serdán a la altura de Amaranto, col. Quirino Mendoza, por manifestantes.

Alternativa Vial: Av. Tláhuac.

¡Alerta vial por presencia de manifestantes en Eje Central!

Manifestantes procedentes de Plaza de la Constitución, continúan su avance en contrasentido de Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Victoria.

Alternativa Vial: Congreso de la Unión.

G4Wzx8XWAAALAZC.jpg
|‘X’ OVIAL

Mantente informado mientras circulas por las calles de la CDMX

No pierdas detalle de la información más relevante de hoy mientras viajas por la CDMX.

¡Arranca marcha desde el Zócalo!

Manifestantes inician marcha de Plaza de la Constitución rumbo a la Cámara de Diputados.

Alternativa Vial: Eje Central.

G4WupR2WMAAclgb.jpg
|‘X’ OVIAL

¡Hay cierre vial en 20 de noviembre!

Corte a la circulación en Av. 20 de Noviembre y José María Izazaga, por arribo de manifestantes a Plaza de la Constitución.

Alternativa Vial: Eje Central.

Cierres viales en Reforma por arriba de peregrinos

Cerrada lateral de Reforma a partir de Violeta en dirección a Insurgentes, así como ambos sentidos de Av. Hidalgo entre Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, por arribo de peregrinos a la Iglesia de San Hipólito.

Así están programadas las marchas y bloqueos para hoy en la CDMX

**Considera marcha durante el día del Zócalo Capitalino rumbo a Emiliano Zapata y Congreso de la Unión.

**Se espera marcha a las 10:00 horas de Av. Zacatepetl y Av. Centro Comercial, rumbo a Calz. de Tlalpan #3465, alcaldía Coyoacán.

**A las 16:00 horas se espera concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma #483, alcaldía Cuauhtémoc.

**Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.

Reportan presencia de manifestantes en el centro

Manifestación en el Centro de CDMX Integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se concentran en Pino Suárez y Corregidora, frente a Palacio Nacional, para exigir la liberación de 20 millones de pesos pendientes de 2023.

¡Al momento, no se registran cierres en la Autopista México - Querétaro.

Al momento se encuentra sin presencia de manifestantes la caseta de Tepotzotlán ubicada en la Autopista México - Querétaro.

Caos vial en Circuito Interior

Cierres viales por obras en Contituyentes dejan severas afectaciones viales.

¡Mucha atención! No olvides salir con tiempo

Transportistas-anuncian-megabloqueo-en-CDMX-miércoles-29-de-octubre
Transportistas anuncian megabloqueo en CDMX este miércoles 29 de octubre|SSC

¿Debes salir de tu casa? No olvides revisar si tu auto circula hoy 28 de octubre.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este martes 28 de octubre del 2025.

MarchasCDMXSSC CDMX

