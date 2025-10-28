Mega Bloqueo de transportistas CDMX: Tráfico, marchas y manifestaciones HOY
¡Alerta por nuevas marchas y manifestaciones HOY! Avenidas en caos por intenso tráfico y severas afectaciones por bloqueos en la CDMX: ¿Qué calles evitar?
La CDMX amaneció este 28 de octubre bajo una alerta máxima por caos vial, luego del mega bloqueo de piperos y el paro nacional de agricultores que mantuvo cerradas varias calles y accesos a la capital a inicio de semana. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL), se prevén nuevos bloqueos de transportistas, marchas, manifestaciones e intenso tráfico a lo largo del día, con afectaciones severas en avenidas principales.
Desde las primeras horas, distintos grupos sociales han comenzado a movilizarse en protesta por diversas causas, lo que ha encendido las alertas de tránsito en toda la metrópoli.
Las zonas con mayor riesgo de congestionamiento son el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan e Insurgentes, donde se esperan cierres intermitentes, desvíos y tráfico intenso que podrían prolongarse durante gran parte del día.
Las autoridades recomiendan anticipar salidas y usar transporte público, ya que se prevén embotellamientos y retrasos significativos en todo el Valle de México.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡PREPÁRATE! A ESTA HORA INICIA EL MEGABLOQUEO DE TRANSPORTISTAS ESTE MIÉRCOLES EN LA CDMX
EN VIVO
¡Atención! Hay bloqueo en carretera México-Cuernavaca
Considera bloqueo por manifestantes en ambos sentidos de la Carretera México Cuernavaca a la altura de la caseta de cobro Tlalpan.
Alternativa Vial: Autopista.
Manifestantes avanzan a Cámara de Diputados
Manifestantes continúan su avance en contrasentido de Eje Central a la altura de Izazaga rumbo a la Cámara de Diputados.
Alternativa Vial: Congreso de la Unión.
¡Presencia de manifestantes en Aquiles Serdán!
Cerrada la circulación en Avenida Aquiles Serdán a la altura de Amaranto, col. Quirino Mendoza, por manifestantes.
Alternativa Vial: Av. Tláhuac.
¡Alerta vial por presencia de manifestantes en Eje Central!
Manifestantes procedentes de Plaza de la Constitución, continúan su avance en contrasentido de Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Victoria.
Alternativa Vial: Congreso de la Unión.
Mantente informado mientras circulas por las calles de la CDMX
No pierdas detalle de la información más relevante de hoy mientras viajas por la CDMX.
#BuenosFIAS— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
Decomisan combustible robado en Veracruzhttps://t.co/iK0aKerYsd
Se desgaja cerro en San Bartolo Tutotepec, Hidalgohttps://t.co/SxQTihZLjy@Anmelb99 con la información pic.twitter.com/o6VO1ecWcH
Mantente informado mientras circulas por las calles de la CDMX
No pierdas detalle de la información más relevante de hoy mientras viajas por la CDMX.
🚨 Hoy se celebra a San Judas Tadeo, santo de las causas difíciles, en la #CDMX. Miles llegaron desde la madrugada a la iglesia de San Hipólito. 🕊️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
Calle abierta en Paseo de la Reforma, pero sigue alto flujo de personas y puestos ambulantes. Operativo vial en marcha.… pic.twitter.com/JjlWcdWLzo
Mantente informado mientras circulas por las calles de la CDMX
No pierdas detalle de la información más relevante de hoy mientras viajas por la CDMX.
#AlertaVialFIA | Cuatro pasajeras del Metrobús resultaron con golpes leves luego de que el camión articulado chocara contra una camioneta que dio una vuelta prohibida en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
El percance provoca tráfico intenso en la zona.
Vía:… pic.twitter.com/EZcelzcOVN
¡Arranca marcha desde el Zócalo!
Manifestantes inician marcha de Plaza de la Constitución rumbo a la Cámara de Diputados.
Alternativa Vial: Eje Central.
¡Hay cierre vial en 20 de noviembre!
Corte a la circulación en Av. 20 de Noviembre y José María Izazaga, por arribo de manifestantes a Plaza de la Constitución.
Alternativa Vial: Eje Central.
Cierres viales en Reforma por arriba de peregrinos
Cerrada lateral de Reforma a partir de Violeta en dirección a Insurgentes, así como ambos sentidos de Av. Hidalgo entre Eje 1 Poniente y Paseo de la Reforma, por arribo de peregrinos a la Iglesia de San Hipólito.
💚 Ambiente de fiesta en San Hipólito— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
Miles de fieles celebran a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles, en pleno corazón de la #CDMX.
Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma lucen abarrotados; autoridades piden precaución al circular por la zona.@oscar_mendoza31… pic.twitter.com/yy7rE1ddVX
¡No olvides salir de casa sin revisar esta información!
Así están programadas las marchas y bloqueos para hoy en la CDMX
**Considera marcha durante el día del Zócalo Capitalino rumbo a Emiliano Zapata y Congreso de la Unión.
**Se espera marcha a las 10:00 horas de Av. Zacatepetl y Av. Centro Comercial, rumbo a Calz. de Tlalpan #3465, alcaldía Coyoacán.
**A las 16:00 horas se espera concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma #483, alcaldía Cuauhtémoc.
**Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco.
Reportan presencia de manifestantes en el centro
Manifestación en el Centro de CDMX Integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se concentran en Pino Suárez y Corregidora, frente a Palacio Nacional, para exigir la liberación de 20 millones de pesos pendientes de 2023.
📢 Manifestación en el Centro de CDMX— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
Integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior se concentran en Pino Suárez y Corregidora, frente a Palacio Nacional, para exigir la liberación de 20 millones de pesos pendientes de 2023.
Marcharán hacia el… pic.twitter.com/cy2K4Dy1G8
¡Al momento, no se registran cierres en la Autopista México - Querétaro.
Al momento se encuentra sin presencia de manifestantes la caseta de Tepotzotlán ubicada en la Autopista México - Querétaro.
#AlertaVialFIA | Al momento se encuentra sin presencia de manifestantes la caseta de Tepotzotlán ubicada en la Autopista México - Querétaro.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
En ambos sentidos la circulación de la vialidad es favorable.@AntonioHuitzil2 con el reporte pic.twitter.com/GVNM7wh2mM
Caos vial en Circuito Interior
Cierres viales por obras en Contituyentes dejan severas afectaciones viales.
🚧 Caos vial en Circuito Interior 🚛— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2025
Obras de bacheo en Constituyentes provocan el cierre parcial y dejan varios tráileres varados en los carriles laterales, a la altura de San Miguel Chapultepec.@isidrocorro con el reporte en #PrimeraLínea pic.twitter.com/dhw6BVRcqk
¡Mucha atención! No olvides salir con tiempo
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡PREPÁRATE! A ESTA HORA INICIA EL MEGABLOQUEO DE TRANSPORTISTAS ESTE MIÉRCOLES EN LA CDMX
¡No olvides este dato antes de salir!
¿Debes salir de tu casa? No olvides revisar si tu auto circula hoy 28 de octubre.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 28, 2025
El #HoyNoCircula del martes 28 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/N4MKQHP20T
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este martes 28 de octubre del 2025.