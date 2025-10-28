Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX hoy: Lo que debes saber sobre el servicio: revisión de tren en Línea B

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy martes 28 de octubre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Escrito por: Arturo Engels
Metro CDMX hoy 28 de octubre de 2025: últimas noticias y reportes en vivo
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy martes 28 de octubre 2025?|Arturo Engels

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas de este Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, durante hoy martes.

Mantente informado acerca de qué pasa en el Metro de la Ciudad de México; en Fuerza Informativa Azteca te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este martes 28 de octubre de 2025.

Más de 10 minutos de espera en estaciones de Línea B

¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del metro siguen con las quejas respecto del servicio en estaciones de lam línea B, que va de metro Ciudad Azteca a metro Buenavista: “La línea B lleva más de 10 minutos sin avanzar, como es usual los reportes del metro solo son para pintar bonito el pobre desempeño”.

Retrasos en Línea 12

¿Qué pasa en Línea 12? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan retrasos, además de una elevada afluencia en estaciones de la Línea 12, que va de metro Tlahuac a metro Mixcoac.

Marcha lenta por revisión de tren en Línea B

¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre la revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes.

Retrasos y aglomeraciones en Línea B

¿Qué pasa en Línea B? Durante la mañana de este martes 28 de octubre de 2025, usuarios del Metro CDMX señalan que: “Línea b hasta la fregada, la acumulación de gente la generan uds mismos al no agilizar. Dirección Buenavista atascado y no hacen nads”.

Aglomeraciones en metro Constitución

¿Qué pasa en Metro Constitución? Usuarios del Metro CDMX reportan aglomeraciones, además de avance lento de trenes en estaciones de la Línea 8.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy martes 28 de octubre de 2025

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio), ya se encuentra reabierta en su totalidad después de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

