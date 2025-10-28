Metro CDMX hoy: Lo que debes saber sobre el servicio: revisión de tren en Línea B
Más de 10 minutos de espera en estaciones de Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del metro siguen con las quejas respecto del servicio en estaciones de lam línea B, que va de metro Ciudad Azteca a metro Buenavista: “La línea B lleva más de 10 minutos sin avanzar, como es usual los reportes del metro solo son para pintar bonito el pobre desempeño”.
La línea B lleva más de 10 minutos sin avanzar, como es usual los reportes del metro solo son para pintar bonito el pobre desempeño
Retrasos en Línea 12
¿Qué pasa en Línea 12? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan retrasos, además de una elevada afluencia en estaciones de la Línea 12, que va de metro Tlahuac a metro Mixcoac.
Retrasos en línea 12, mucha afluencia y los trenes llegan tan llenos por el retraso que no se puede entrar
Marcha lenta por revisión de tren en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre la revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes.
Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.
Retrasos y aglomeraciones en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Durante la mañana de este martes 28 de octubre de 2025, usuarios del Metro CDMX señalan que: “Línea b hasta la fregada, la acumulación de gente la generan uds mismos al no agilizar. Dirección Buenavista atascado y no hacen nads”.
Línea b hasta la fregada, la acumulación de gente la generan uds mismos al no agilizar.
Dirección Buenavista atascado y no hacen nads
Aglomeraciones en metro Constitución
¿Qué pasa en Metro Constitución? Usuarios del Metro CDMX reportan aglomeraciones, además de avance lento de trenes en estaciones de la Línea 8.
metro construcción hasta la ma....y nada más no avanzamos
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy martes 28 de octubre de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio), ya se encuentra reabierta en su totalidad después de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 27° C Mín. 11° C