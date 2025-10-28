Metro CDMX hoy: Lo que debes saber sobre el servicio: revisión de tren en Línea B

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas de este Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, durante hoy martes.

Mantente informado acerca de qué pasa en el Metro de la Ciudad de México; en Fuerza Informativa Azteca te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este martes 28 de octubre de 2025.