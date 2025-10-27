Cae banda de narcomenudeo que secuestró a 6 mariachis en la CDMX; 3 detenidos son menores de edad

Cinco sujetos, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos en la alcaldía Iztacalco por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), señalados como los presuntos responsables de privar de la libertad y agredir a seis mariachis en la Ciudad de México. Las víctimas fueron posteriormente abandonadas en calles de la alcaldía Tlalpan.

Secuestran a seis mariachis en Iztapalapa, CDMX

Los reportes señalan que los seis mariachis fueron privados de su libertad luego de ir a tocar a una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa. La detención de los delincuentes fue posible gracias a la atención a una denuncia ciudadana y al análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros C2.

Según Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, los sujetos robaron las pertenencias de las víctimas, las agredieron físicamente y los abandonaron en calles de Tlalpan.

Gracias a la pronta atención a una denuncia ciudadana y resultado del análisis de las cámaras de videovigilancia de los #C2, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 5 posibles responsables de privar de la libertad a seis personas, agredirlas físicamente, robarles… pic.twitter.com/8w7CwPAHBU — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 27, 2025

Las investigaciones preliminares indican que los detenidos presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en las zonas sur y poniente de la capital, dedicado a crímenes de alto impacto.

Al momento de la captura, a los cinco posibles responsables se les aseguraron un arma de fuego corta, cien dosis de droga, varias identificaciones relacionadas con probables víctimas y tarjetas bancarias. Cabe destacar que entre los detenidos hay tres menores de edad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las investigaciones se mantienen en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para identificar a todos los involucrados.

Cae hombre señalado de asesinar a dos personas con arma de fuego

En otro punto de la capital, policías detuvieron a un hombre de 39 años, presunto responsable de un doble homicidio ocurrido en la colonia San Juan Cerro, alcaldía Iztapalapa, tras un ataque directo con arma de fuego. El incidente tuvo lugar en la esquina de las calles Cerrada de Iridium y Chocolín, donde dos hombres, de 30 y 24 años, fueron diagnosticados sin signos vitales debido a las heridas de bala.