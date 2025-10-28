Con chalecos y armas largas, dan con 4 extorsionadores en la carretera a Macuspana, Tabasco

Cuatro hombres, presuntamente dedicados al cobro de piso y la extorsión en Tabasco, fueron detenidos durante un operativo coordinado por fuerzas federales y estatales en el municipio de Centro. Los sospechosos fueron interceptados mientras viajaban armados y portando chalecos tácticos sobre la carretera Villahermosa-Macuspana.

La captura fue informada primero por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, donde se dio a conocer que se identificaron a los criminales gracias a recorridos de vigilancia implementados por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y el Grupo Especial “Tabscoob” de la SSPC estatal.

Intercepción en la Carretera Villahermosa-Macuspana, Tabasco

De acuerdo con la información confirmada después por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, el operativo se desplegó en la ranchería Dos Montes, sobre la carretera que conecta Villahermosa con Macuspana. Los agentes detectaron a los cuatro hombres con una “actitud sospechosa” o “inusual” y se percataron de que portaban armas largas, por lo que procedieron a marcarles el alto.

Tras realizar una inspección preventiva, las autoridades confirmaron que los sujetos estaban fuertemente armados y en posesión de narcóticos. Se les aseguró:



Cuatro armas largas .

. Cuatro cargadores y 40 cartuchos útiles .

. Dos bombas molotov .

. Cuatro chalecos tácticos .

. 200 dosis de marihuana y 50 dosis de cristal .

y . Tres mochilas y una manta.

En el marco de la Estrategia Nacional para combatir la extorsión, el @GabSeguridadMX con autoridades de Tabasco detuvieron a 4 personas por cobro de piso, se aseguraron 4 armas largas, equipo táctico y droga. Con esta estrategia suman más de 400 detenidos por este delito de… pic.twitter.com/AkTXfgpMus — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2025

¿Quiénes son los detenidos en Tabasco? “Sombra”, “Alex”, “Pana” y “Fierro”

Los cuatro hombres detenidos fueron identificados como:

José Alfredo “N”, alias “Sombra” (40 años).

(40 años). Pedro Alexander “N”, alias “Alex” (20 años).

(20 años). Jair Ramón “N”, alias “Pana” (28 años).

(28 años). Fernando Isaías “N”, alias “Fierro”.

De acuerdo con trabajos de investigación, estas personas están presuntamente relacionadas con actividades de cobro de piso y extorsión en la región.

Tras ser informados de sus derechos, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el arsenal y la droga asegurada, para que se determine su situación jurídica.