“¡Sentí que no saldría con vida!” Dramático rescate de hombre atrapado en ascensor inundado en Paraguay
La explosión de una tubería provocó una escena de terror: rescate de un hombre y su mascota que casi mueren en un ascensor inundado en Paraguay.
Un hecho insólito, además de aterrador, se registró en el barrio Jara de la ciudad de Asunción, luego de que un hombre y su mascota, quedaron atrapados en un ascensor inundado; el video de su rescate en Paraguay se viralizó en redes sociales.
Vicente Miranda, un adulto mayor que se había mudado hace apenas un mes al edificio en donde vivió momentos de auténtico pánico, luego de quedar atrapado dentro del elevador inundado luego de la explosión parcial de la tubería del suministro de agua ubicada en el subsuelo del inmueble.
🔴Sobrevivió junto a su perro a un ascensor inundado en Asunción— C9N Paraguay (@C9NParaguay) October 27, 2025
🚨🐶 Momentos de tensión vivió un hombre que quedó atrapado en un ascensor junto a su perro, en un edificio de Asunción. El elevador se inundó rápidamente debido a la rotura de un caño, lo que generó una situación… pic.twitter.com/eekOK4Y5zL
Hombre queda atrapado en un ascensor inundado con su perro y sobrevive de milagro en Paraguay
El mismo Vicente Miranda, relató a medios locales, que el suceso comenzó mientras se disponía a bajar al subsuelo para sacar a pasear a su mascota. Al llegar, el ascensor se sacudió violentamente y de inmediato se detuvo; posteriormente y en cuestión de segundos el agua empezó a entrar con fuerza por las rendijas inferiores del elevador.
“La presión del agua era tan fuerte que no podía abrir la puerta, y el nivel subía cada vez más rápido. Pensé que moriría ahí con mi perro”, reveló Vicente, visiblemente conmocionado.
La Autoridad Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento (ESSAP) confirmó posteriormente que la emergencia se debió a la ruptura repentina de una tubería principal, lo que provocó una inundación en el sótano del edificio.
📌 ESSAP deslinda responsabilidad de la inundación de ascensor de un edificio de departamentos— NPY Oficial (@npyoficial) October 27, 2025
♦️ La empresa estatal explica que la inundación sucedida en un edificio del barrio Jara de Asunción se produjo por una "pérdida interna domiciliaria"
♦️ Al hecho, que pudo terminar en… pic.twitter.com/iXhglGmGYl
Rescate de hombre en ascensor inundado: la vecina que se convirtió en heroína
Mientras la desesperación aumentaba, Sonnia Duarte, una vecina del complejo, escuchó los gritos de auxilio provenientes del ascensor. Al acercarse, notó el sonido del agua y comprendió que algo grave ocurría: “Nunca pensé que un ascensor pudiera inundarse, pero cuando bajé y vi todo lleno de agua, supe que debía actuar rápido”, reveló.
Sonnia llamó de inmediato a un pariente bombero que se encontraba cerca del lugar, y juntos, utilizaron una barra de hierro, hasta que lograron forzar la puerta del ascensor y consumar el rescate de Vicente y su perro, que ya estaban con el agua al cuello.
“¡Fue un milagro!” El rescate de este abuelito, que duró varios minutos, fue calificado por los testigos como un “milagro”; tanto Vicente como su mascota resultaron ilesos, aunque con un gran susto. Ambos se mostraron más tranquilos, agradeciendo públicamente a Sonnia por su rápida intervención.
Este rescate, que pudo haber terminado en tragedia, deja una pregunta abierta: ¿están preparados los edificios para enfrentar emergencias tan inesperadas como esta?