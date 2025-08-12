Matan a balazos a mujer y hieren a hombre tras ataque en Coyoacán | Mientras Dormía

Una mujer murió y un hombre quedó con heridas de gravedad después de sufrir un ataque a balazos en las calles de la alcaldía Coyoacán mientras usted dormía este 12 de agosto de 2025.

La agresión ocurrió en las calles Amatl y Ocoapan, colonia Pedregal de Santo Domingo de la demarcación mencionada al sur de la Ciudad de México (CDMX) cuando la mujer de alrededor de 24 años de edad y un hombre de 21 años fueron abordados por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.

Testigos refirieron que, después de intercambiar algunas palabras, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y efectuó al menos ocho disparos.

La mujer quedó tendida sin vida en el asfalto, en tanto que su acompañante recibió ayuda de paramédicos y fue trasladado de urgencia al Hospital de Xoco, donde su estado de salud es reportado como grave.

Los presuntos responsables de la agresión escaparon de la zona sin que haya reportes sobre su identificación o detención. Personal de la Fiscalía comenzó las investigaciones correspondientes sobre este crimen.

#MientrasDormía | 🚨 Una joven de 24 años murió tras recibir varios disparos en la colonia Pedregal de Santo Domingo, #CDMX.



Su acompañante, de 21, resultó herido de gravedad.



Los agresores huyeron en motocicleta; autoridades investigan el móvil.@oscar_mendoza31 en… pic.twitter.com/x6I4I0ESWG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

Tráiler choca y se incendia en La Raza

Un tráiler chocó a la altura del Hospital La Raza, al norte de la CDMX en el Circuito Interior, en dirección a la zona de Insurgentes. El chofer de 27 años de edad aproximadamente perdió el control del vehículo de remolque, por lo que subió al camellón y posteriormente se incendió.

A pesar de lo aparatoso de incidente, no hay personas lesionadas. El tráiler llevaba un cargamento de motocicletas. Personal de emergencias acudió a apagar las llamas.

Vuelven las inundaciones en la CDMX esta madrugada

Alrededor de las 1:30 de la madrugada de hoy martes 12 de agosto de 2025, comenzó una intensa lluvia que de nuevo causó hundimientos en varias vialidades de la CDMX, como ocurrió tras la lluvia del domingo 10 de agosto.

Uno de los puntos más afectados fue en el cruce de la avenida Conscripto y Periférico Norte, donde el agua llegó a dimensiones de consideración y las autoridades cerraron el tránsito vehicular por seguridad.

Afortunadamente, en dicho punto no hay reporte de automóviles varados ni personas lesionadas, gracias a la acción del personal de emergencia y a que los conductores evitaron circular por la zona debido al encharcamiento.

Además de este sitio, se registraron otros encharcamientos menores en diferentes alcaldías, los cuales fueron atendidos por personal de la CDMX.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al circular. Además, el pronóstico meteorológico de hoy menciona que las lluvias prevalecerán este día y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, por lo que es recomendable reducir la velocidad, mantener su distancia y evitar zonas bajas o con pasos a desnivel.