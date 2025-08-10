Precio de la gasolina en México: ¿Subirá o bajará este domingo 10 de agosto?
¿Ya vas en la reserva? Antes de ir a la gasolinera, consulta con nosotros cuál es el precio de la gasolina este domingo 10 de agosto y evita sorpresas.
¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos el dato de en qué parte de México es más bajo el precio de este combustible para hoy domingo 10 de agosto de 2025.
¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.751 pesos
- Diésel precio por litro: 26.31 pesos
Precio del gas natural vehicular 10 de agosto 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.55 pesos
- Máximo por litro: 13.99 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 10 de agosto de 2025
Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX este domingo 10 de agosto:
- Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.80 pesos
- Diésel precio por litro: 25.88 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 10 de agosto de 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.20 pesos
- Diésel precio por litro: 25.71 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 10 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.75 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos
- Diésel precio por litro: 26.27 pesos
Precio de gasolina hoy 10 de agosto 2025 en Monterrey
- Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.01 pesos
- Diésel precio por litro: 25.91 pesos
Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 10 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.35 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 24.67 pesos
- Diésel precio por litro: 25.39 pesos
Precio de gasolina en Coahuila hoy 10 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.94 pesos
- Diésel precio por litro: 25.90 pesos
¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?
Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este 10 de agosto de 2025.
- Gasolina Regular por galón: 3.13 dólares (58.16 pesos)
- Gasolina Premium precio por galón: 3.97 dólares (73.76 pesos)
- Diésel precio por galón: 3.72 dólares (69.12 pesos)
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Los precios que aquí mostramos corresponden a los reportes de los permisionarios según la Comisión Nacional de Energía (CNE). Hoy Tlaxcala registra el litro más barato con 23.35 pesos. En contraste, Guadalajara, Jalisco, aparece entre las zonas con mayor costo, con 23.75 pesos por litro de Magna.
¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?
La diferencia clave entre la gasolina Magna y la Premium es el octanaje y su resistencia a la detonación. Magna tiene 87 octanos y funciona bien en motores de baja compresión; Premium tiene 91 o más octanos y es recomendable en motores turbo o con inyección directa. Revisa el manual del vehículo, la tapa del tanque o la puerta del conductor para elegir el combustible adecuado.