Con el objetivo de garantizar los derechos de las personas migrantes que llegan a la ciudad, el municipio de Monterrey abrió el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM), un espacio que brindará apoyo y asesoría a quienes provienen de otras partes de México y de países de Centroamérica, Sudamérica e incluso Estados Unidos.

Monterrey inaugura CIAM, centro especializado para atender y proteger a migrantes|Reuters/Google Maps/CIAM

¿Qué es el CIAM y que ofrece a los migrantes en Monterrey?

¿Qué ofrece el CIAM? Las autoridades de Monterrey señalan que el Centro Integral de Atención al Migrante ofrecerá el siguiente apoyo:

Asesoría jurídica GRATIS en temas migratorios y de refugio

Orientación para el acceso a derechos sociales.

Apoyo en trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

Apoyo en trámites ante el Instituto Nacional de Migración INM)

Asistencia para vinculación laboral y obtención de empleo formal

Canalización a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León

Nuestro Alcalde Adrián de la Garza presentó el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM), el cual brindará:



• Asesoría jurídica gratuita en temas migratorios y de refugio.

• Orientación para el acceso a derechos sociales. pic.twitter.com/iY8mZTOsrE — Gobierno Monterrey (@mtygob) August 11, 2025

La importancia del CIAM y la migración en Monterrey

En su presentación, el alcalde de Monterrey subrayó que una cuarta parte de la población de Monterrey es de origen migrante, lo que refleja la relevancia de esta comunidad en el desarrollo de la ciudad: “Somos una ciudad que se ha enriquecido y fortalecido por el valor de su gente local, pero también por el de quienes llegan y aportan a Monterrey”, señaló De la Garza.

De hecho, la inauguración contó con la presencia de autoridades locales y representantes de organismos nacionales e internacionales.

En Monterrey creemos en una ciudad que recibe, respeta y da oportunidades a todos. 🌎🤝



Hoy presentamos el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM), un espacio para orientar, asesorar y apoyar a quienes llegan de otras ciudades y países, garantizando sus derechos y… pic.twitter.com/G4XbGSKr2r — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) August 11, 2025

¿En dónde está el CIAM en Monterrey?

El único CIAM en México está ubicado en calle Aramberri número 1956, en la colonia María Luisa de la ciudad de Monterrey; además, las personas interesadas pueden solicitar información o asistencia al teléfono 81 4460 5605.

Con este Centro Integral de Atención al Migrante, la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, refuerza su compromiso con la inclusión social, el respeto a los derechos humanos, además de la creación de un entorno seguro e igualitario para todos; ¿crees que este tipo de iniciativas deberían replicarse en más ciudades de México?