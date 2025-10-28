María Elena Pérez denuncia a Adán Augusto ante la Contraloría Interna del Senado por corrupción

El senador y coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, vuelve a estar en el centro del huracán por presuntos actos de corrupción. La exdiputada federal del PAN y actual diputada suplente, María Elena Pérez Jaén, presentó una serie de denuncias formales ante la Contraloría Interna del Senado por presuntos actos de corrupción en los que incurriría el coordinador morenista.

La denuncia de Pérez Jaén se suma a las 37 querellas penales que la exdiputada presentó ante la FGR por el presunto quebranto de 800 millones de pesos durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco, del 2019 al 2020.

En un encuentro con medios, la legisladora manifestó tener poca confianza en que el órgano interno del control del Senado dé resultados efectivos, señalando un conflicto de interés directo.

"Una denuncia en contra del senador Adán Augusto López Hernández por las presuntas irregularidades e inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y fiscales", señaló.

Hay poca confianza en Contraloría Interna del Senado, pues fue creada por López Hernández

La Contraloría Interna del Senado fue puesta por el propio López Hernández y, por lo tanto, está integrada por gente de su confianza. La acción de Pérez Jaén busca, no obstante, presionar a la institución legislativa para que investigue al coordinador morenista, evidenciando que el órgano de control interno del Senado podría estar comprometido con la protección de intereses políticos.

"No tengo muchas esperanzas en esta Contraloría Interna porque ya sabemos que el contralor es muy cercano a Adán Augusto López Hernández, trabajó con su hermana Rosalinda, con Carlos Merino, pues las relaciones que tiene es un incondicional de él, pero está obligada (...)", declaró.

Cabe recordar que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el morenista y su círculo temprano están implicados en la constitución de empresas fantasma vinculadas a la Estafa Maestra, beneficiándose del desvío de millones de pesos desde Pemex.

“Ya vi sus respuestas, dice que le presente 200 denuncias. Pues donde tenga que presentarlas, las voy a presentar, porque no podemos tener funcionarios con ese desparpajo de decir: ‘a mí la presidenta Claudia Sheinbaum me protege’. Si en verdad quiere que la ley se cumpla, debe permitir que la FGR actúe con independencia”, advirtió Pérez-Jaén.