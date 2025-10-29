Una mujer de aproximadamente 30 años resultó intoxicada por monóxido de carbono dentro de su departamento ubicado en el primer piso de un edificio en la alcaldía Iztacalco.

Los hechos ocurrieron en un edificio marcado con el número 50 de la calle Uno, en la colonia Agrícola Pantitlán. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue encontrada inconsciente junto a sus dos perritas, que también presentaban síntomas de intoxicación.

Vecinos alertaron de fuerte olor en edificio en Iztacalco

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al percibir un olor inusual y notar que no respondía a los llamados.

Elementos de Protección Civil de la alcaldía Iztacalco acudieron al lugar y brindaron atención médica a la mujer.

Una vez que la ciudadana fue atendida, recobró el conocimiento tras recibir oxígeno y primeros auxilios. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un hospital.

¿Qué provocó intoxicación de mujer en su casa en Iztacalco?

Se informó que el incidente se originó porque una de las ventilaciones del boiler fue obstruida por un nido de ave, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono en el interior del departamento.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio y personal de emergencia retiró la obstrucción y recomendó revisar las instalaciones de gas.

Joven murió por boiler mal instalado en CDMX

Andrea Holguín, una joven abogada de 22 años, murió durante el 11 de julio de 2025, luego de intoxicarse con monóxido de carbono en un departamento rentado en la colonia Narvarte.

Las autoridades investigan el caso como homicidio culposo por negligencia en la instalación del boiler, además de la falta de ventilación.

Su madre, Lilian Holguín, relató que la joven acababa de mudarse hacía apenas cuatro meses y había reportado fallas en el calentador de agua. Un técnico incluso le advirtió que debía reubicarlo al exterior, pero nadie actuó a tiempo.

De acuerdo con la madre de Andrea, el boiler estaba dentro del baño, sin un tubo que expulsara los gases al exterior. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que todos los departamentos del edificio presentaban “riesgo alto” de intoxicación y pese a ello, no se ordenó el cierre del inmueble ni sanciones inmediatas.