Trabajadora del Metro CDMX cae 2 metros de altura en una fosa; estaba en Zaragoza

Una trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX resultó gravemente lesionada la mañana de este miércoles tras caer a una fosa de aproximadamente dos metros de profundidad dentro de los talleres de Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La mujer, quien presuntamente realizaba labores de limpieza, perdió el equilibrio y se precipitó al fondo de la estructura utilizada para el mantenimiento de los trenes.

Paramédicos que acudieron al lugar le diagnosticaron una fractura de cadera y la trasladaron de emergencia a un hospital cercano, en el oriente de la Ciudad de México (CDMX).

La caída de trabajadora en los Talleres de Zaragoza

El accidente laboral ocurrió en las instalaciones del Metro ubicadas sobre el Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, en la colonia Árboles, frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según los primeros reportes y testimonios, la mujer, identificada como trabajadora de limpia, se encontraba realizando sus labores cerca de una de las fosas de mantenimiento cuando, por causas aún no determinadas, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de dos metros.

Movilización de emergencia por trabajadora del Metro CDMX

Tras el incidente, se registró una intensa movilización de equipos de emergencia dentro de los talleres. Personal de Protección Civil y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron para brindar los primeros auxilios a la trabajadora.

Debido a la presunta fractura de cadera que sufrió a consecuencia de la caída, la mujer fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como estable, dentro de la gravedad de la lesión.

Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro ya se encuentran revisando las condiciones de seguridad en el área específica donde ocurrió el accidente. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre las causas exactas de la caída y el estado de salud de la trabajadora.