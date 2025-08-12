Localizan sin vida a Sofía, niña de 3 años desaparecida, en canal de riego en Sonora

La búsqueda de Keylan Sofía Anaya Mayorquín, una niña de solo tres años reportada como desaparecida en San Luis Río Colorado, Sonora, terminó de manera trágica la noche del lunes 11 de agosto.

Después de varias horas de intensa movilización por parte de autoridades y ciudadanos, el cuerpo de la pequeña fue localizado en un canal de riego cercano a su domicilio.

Menor de 3 años cae a un canal de riego en San Luis Río Colorado

Durante el lunes, se presume que la niña salió de su casa ubicada en el fraccionamiento Nuevo Palmira, sin que sus familiares se dieran cuenta.

Desde ese momento, se activaron todos los mecanismos de búsqueda. Incluso, bomberos, socorristas, Guardia Nacional y voluntarios recorrieron diversas calles de la colonia, así como alrededores del canal de riego, que se encuentra a tan solo 500 metros del domicilio de la menor.

Fue finalmente hasta las 22:00 horas que, una pareja reportó el cuerpo de Sofía flotando dentro de la zanja. Lo que llevó a la intervención inmediata de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado y autoridades locales para iniciar las diligencias correspondientes.

¿Cómo murió la niña Sofía en Sonora?

Las primeras investigaciones indican que la menor cayó accidentalmente al agua y por su tamaño y fuerza ya no pudo salir, por lo que se descarta que haya habido algún hecho violento.

Informes preliminares también señalan que la causa probable de la muerte fue asfixia por sumersión; sin embargo, será la autopsia la que confirme esta versión.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado aseguró que el cuerpo de la menor no presenta indicios de violencia, por lo que el caso podría tratarse de una fatal tragedia, sin terceros involucrados.

Importancia de la supervisión y prevención en menores

Este triste suceso nos recuerda la importancia de estar siempre atentos a los niños pequeños, sobre todo en lugares donde hay cuerpos de agua o espacios que pueden ser altamente peligrosos.

Aunque los canales de riego son parte común del paisaje rural y urbano, pueden convertirse en un riesgo mortal si no se toman las precauciones necesarias.

Mientras tanto, vecinos y familiares de Sofía colocaron veladoras en el lugar donde fue encontrada, y el ayuntamiento expresó sus condolencias a la familia en estos momentos difíciles.