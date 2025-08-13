Johan Alain Hernández Vázquez, reportado como desaparecido hace casi un año en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), no volverá a ver a su papá. Aquel señor que buscó a su hijo desde septiembre de 2024, cuando visto por última vez, fue asesinado.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que la víctima fue identificada con las iniciales S.H.Z. y los hechos ocurrieron en la Unidad Habitacional San Buenaventura, mismo lugar donde fue visto por última vez el joven Johan Alain.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Johan Alain Hernández Vazquez, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927.

Investigan muerte de papá de Johan Alain en Ixtapaluca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga el caso tras el hallazgo sin vida de la víctima en el municipio de Ixtapaluca.

En redes sociales, el podcast Ausencias publicó que el señor fue asesinado afuera de su casa en San Buenaventura, Ixtapaluca, el 11 de agosto de 2025, pero de acuerdo con fuentes consultadas por FIA, las autoridades tuvieron conocimiento del hallazgo sin vida de la víctima el domingo.

¿Qué se sabe de la desaparición de Johan Alain Hernández Vázquez?

Johan Alain Hernández Vázquez está desaparecido desde el 3 de septiembre de 2024, situación que fue denunciada ante la Fiscalía del Estado de México, la cual emitió la ficha de búsqueda para encontrarlo.

En una página en Facebook hecha para la búsqueda del joven de 18 años, se compartió un video recreando un poco de lo que sucedió con él.

Y es que al parecer salió de su casa a las 15:00 horas en la colonia San Buenaventura para irse con un amigo, pero desde ese día su familia no sabe nada de él.

Un hombre a quien identifican como Daniel, su amigo, pasó por él para irse en un automóvil Golf gris, pero ese día, el joven Daniel habría llamado a los papás de Johan Alain para decirles que habían ido a Río Frío y unas personas desconocidas se lo llevaron.

#AlertaNeza | Ayúdanos a localizar a #Johan Alain Hernández Vázquez.



Cualquier información comunícate al 55 5743 4343. pic.twitter.com/ZCsGvZm3xj — Alerta Neza (@AlertaNeza) September 6, 2024

Cuando los padres de Johan Alain le llamaron, una persona les contestó y el papá del joven preguntó por qué tenía a su hijo y qué quería, pero en aquella llamada le dijeron al señor ‘dile a Daniel que te responda por tu hijo’ y le colgaron.

Desde ese día, el teléfono de Johan Alain está apagado y nadie se volvió a comunicar de nuevo con su familia, pero su amigo Daniel se fue de casa y dio de baja sus redes sociales.

En otra publicación en la cuenta Buscando a Johan Alain Hernández Vázquez se menciona que “los supuestos amigos Daniel, El Negro, El Flautas, están detenidos y no quieren declarar”, además de “ni decir dónde está Johan ni dar datos que nos ayuden a dar con su paradero”.