ALERTA AMBER: Desaparecen dos bebés de 3 años en calles de Edomex; los buscan con urgencia

¡Urgente! Activan la Alerta Amber en varios municipios del Estado de México por la desaparición de Brenda Estefanía y Juan Diego, bebés de 3 años; familiares los buscan con urgencia.

En caso de terne información que ayude a encontrar a las menores, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía del Edomex.

Buscan a Brenda Estefanía, bebé desaparecida en Chimalhuacán, Edomex

Brenda Estefanía Hernández Cruz, bebé de 3 años de edad, fue vista por última vez en el municipio de Chimalhuacán, en Edomex, al salir de su casa en compañía de su madre, el pasado 12 de septiembre 2025. Estas son las características clave para encontrarla:



Mide 1 metro y pesa 15 kilogramos.

Tez morena, cara cuadrada y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios medianos y nariz recta.

Cabello lacio y de color negro; cejas semipobladas.

El día de su desaparición, la menor de edad vestía una blusa de color rosa, pantalón de mezclilla y tenis de color verde con dibujos animados de Mario Bros.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/2tybnjhDgf — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 13, 2025

Buscan a Juan Diego, bebé de 3 años, desaparecido en Zincantepec, Edomex

Juan Diego López Martínez, menor de 3 años, desapareció el pasado 11 de septiembre en el municipio de Zincantepec, Estado de México; fue sustraído de su núcleo familia. Estas son las características clave para encontrarlo:



Mide 1.10 metros y pesa 17 kilogramos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos chicos y de color café, boca chica, labios delgados y nariz lineal.

Cabello ondulado y de color negro; cejas semipobladas.

El día de su desaparición, la menor de edad vestía con una playera de color azul, con blanco, además de un pantalón de color gris y unos tenis de color negro con franjas blancas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/78k1jPMf6D — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 13, 2025

¿Cómo activar la Alerta Amber?

¡Atención, ciudadanos! La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:

