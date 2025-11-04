VIDEO: Así fue la visita de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, a Palacio Nacional tras su asesinato

Con el peso del luto aún presente y bajo un estricto dispositivo de seguridad, Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre, arribó esta tarde a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro, que ocurre tres días después del atentado que estremeció al país, marca un momento clave en medio de la conmoción que generó el asesinato del edil, ocurrido en plena celebración del Día de Muertos.

Reunión entre Sheinbaum y Grecia Quiroz transcurre con intensa seguridad

La llegada de Grecia Quiroz se realizó bajo un fuerte resguardo de la Guardia Nacional, que desplegó elementos y vehículos oficiales en las inmediaciones de Palacio Nacional. Aunque el acceso fue restringido, se pudo observar la presencia de asesores y funcionarios federales a la espera del inicio del encuentro.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni la viuda del alcalde han ofrecido declaraciones, pero se prevé que en las próximas horas se emita una postura oficial sobre los temas abordados. Fuentes cercanas al gobierno federal anticipan que la reunión se pudo centrar en la investigación del homicidio y en el respaldo institucional al municipio de Uruapan.

Sale de Palacio Nacional la esposa del alcalde de #Uruapan asesinado, Carlos Manzo, tras entrevistarse con la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/6w0JwpEZPV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

Grecia Quiroz, propuesta para asumir la presidencia municipal

Paralelamente, el Congreso del Estado de Michoacán recibió la propuesta formal para que Grecia Itzel Quiroz García asuma el cargo de presidenta municipal sustituta de Uruapan, tras la muerte de su esposo.

El oficio fue presentado por el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien solicitó que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobernación y posteriormente turnada al Pleno para su votación.

De aprobarse, Quiroz tomaría las riendas del gobierno municipal en uno de los momentos más delicados para la región, marcada por la violencia y la exigencia de justicia por el crimen de Manzo.

Video: momentos del ataque contra el alcalde de Uruapan

Durante la inauguración de un evento por el Día de Muertos, el presidente municipal de Uruapan fue atacado a balazos, en medio de la presencia de familias y niños que se encontraban en el parque.

En los videos difundidos en redes sociales, se observa el momento en que se escuchan varias detonaciones, lo que provoca caos y confusión entre los asistentes. De inmediato, integrantes del equipo de gobierno intentan auxiliar al alcalde y al mismo tiempo comienzan a acordonar la zona para resguardar a la población.

Las imágenes muestran escenas de tensión y pánico en el lugar, mientras la gente corre buscando refugio. Autoridades locales confirmaron que el edil fue trasladado para recibir atención médica, y los videos del ataque siguen siendo compartidos ampliamente en plataformas digitales.