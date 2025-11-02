Así fue la última aparición pública de Carlos Manzo: transmitió en vivo minutos antes del asesinato

La última aparición pública de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, quedó registrada en una transmisión en vivo que realizó minutos antes de su asesinato la noche del sábado 1 de noviembre.

El video muestra parte de la inauguración del Festival de Velas, una de las celebraciones más representativas del municipio, sin que nadie imaginara lo que estaba por ocurrir en minutos.

¿Qué mostró Carlos Manzo en su última transmisión en vivo

En la grabación compartida en sus redes sociales, se observa al edil saludando a las familias que acudieron para disfrutar del evento, acompañado de Catrinas, música y fuegos artificiales.

Aprovechó para dar unas palabras de bienvenida a los asistentes que se dieron cita para admirar el encendido de velas, un espectáculo en homenaje al Día de Muertos.

En este evento, también acudió con su esposa y sus dos hijos, mostrándoles parte de la decoración. Incluso, se puede escuchar como le dice a uno de sus pequeños: “Mira, papi, la Catrina”.

Ataque al alcalde de Uruapan durante el Festival de Velas

El atentado ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el alcalde convivía con su familia y saludaba a la gente que se acercaba para tomarse fotos con él.

Testigos relataron que Carlos Manzo observaba las decoraciones del festival cuando fue sorprendido por un sujeto armado, provocando caos y miedo entre los presentes.

Tras los disparos, se logró abatir a uno de los agresores, mientras que el edil fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, ubicado sobre el Libramiento Lázaro Cárdenas.

Personal médico intentó reanimarlo por aproximadamente 40 minutos; sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

¿Quién era Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado?

Carlos Alberto Manzo fungió como diputado federal por el Distrito 9 de 2021 a 2024 y posteriormente llegó a la alcaldía de Uruapan por la vía independiente, a través del movimiento conocido como "La Sombreriza".

Su estilo frontal contra la violencia lo colocó rápidamente bajo los reflectores estatales, pues desde los primeros días de su administración, enfrentó riesgos.

Su liderazgo era identificado por recorrer las calles, encabezar operativos y mantenerse cercano a la gente, incluso en eventos masivos como el Festival de Velas, donde ocurrió el ataque que terminó con su vida.