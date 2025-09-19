A un mes del atentado en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 policías muertos y varios heridos, durante la jornada de hoy 19 de septiembre de 2025, se vivió una escena que conmovió a todos en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) en Bogotá, luego del reencuentro entre el policía Diego Herrera y su perro “Telmo”, ambos sobrevivientes de la tragedia.

¿Cómo fue el atentado en Antioquia?

El ataque en Amalfi ocurrió en la vereda “El Toro”, cuando un grupo de policías efectuaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. Los uniformados fueron emboscados con explosivos, lo que provocó la muerte de 13 de ellos.

Por fortuna, Herrera sobrevivió con múltiples heridas, mientras que su “Telmo” resultó lesionado, además de que perdió parcialmente la audición.

El emotivo reencuentro entre patrullero y su perro “Telmo”

Este viernes, en medio de una calle de honor formada por policías antinarcóticos, el uniformado Diego Herrera, con el brazo enyesado y en silla de ruedas, recibió a su pareja y perro policía, que corrió hacia él moviendo la cola. “Telmo”, que aún está en recuperación, no dudó en lamer el rostro de su compañero, arrancando lágrimas y aplausos entre quienes presenciaron el emotivo momento.

Según el reporte de la Policía, “Telmo” permanecerá bajo supervisión veterinaria, mientras que el patrullero continuará su proceso de rehabilitación física. “Son más que compañeros, son familia”, señalaron desde la institución al destacar el papel de los perros en operaciones de seguridad.

#Viral | Diego Herrera, único sobreviviente al atentado del helicóptero en Amalfi, Antioquia, fue recibido por Telmo; su perro.



El patrullero Diego Herrera salió con graves lesiones del traumático suceso, pero vivo y con las ganas de empezar un nuevo capítulo en su historia. pic.twitter.com/d1Nc6KEWX4 — NCT NOTICIAS (@NCTNOTICIAS) September 19, 2025

¿Qué significa este encuentro para la Policía de Colombia?

El caso de Herrera y “Telmo” se ha convertido en un símbolo de resiliencia, además de esperanza dentro de la Policía Nacional de Colombia, que aún llora a los 13 agentes caídos.

Para muchos, la imagen del reencuentro entre patrullero y perro policía refleja no solo la unión entre hombre y perro, sino también la fuerza de seguir adelante a pesar del dolor.

Este emotivo episodio recuerda la importancia del vínculo entre humanos y animales, en especial en escenarios de conflicto y violencia; ¿crees que las historias de resiliencia como la de Herrera y “Telmo” ayudan a sanar las heridas que deja la violencia en Colombia?