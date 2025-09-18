Muere una médico residente en una clínica del IMSS en Jalisco

Se reportó la muerte de una médico residente la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guadalajara, Jalisco. La joven doctora de 27 años fue identificada como Nicole Stark Carrillo. Sus familiares y compañeros exigen respuestas tras su sorpresivo fallecimiento.

La joven médico cursaba la Especialidad de Anestesiología y se encontraba en guardia cuando perdió la vida la madrugada del 16 de septiembre.

¿Cómo falleció la médico residente del IMSS en Guadalajara, Jalisco?

De acuerdo con el testimonio de su familiar, Héctor Carrillo, Nicole inició su turno el 15 de septiembre a las 7:00 horas. Durante la guardia, sufrió un desmayo en el quirófano mientras atendía a un paciente. Aunque recuperó la conciencia, presentaba desorientación. Sus colegas le recomendaron acudir al área de urgencias, pero ella insistió en que se sentía bien y regresó al quirófano.

Más tarde, otra doctora le sugirió descansar, por lo que se recostó en una camilla. A las 4:00 de la madrugada aún estaba desorientada, pero se le indicó dormir. Dos horas después, a las 6:00 AM, al intentar despertarla, notaron que ya había fallecido. Por el hecho, se abrió la carpeta de investigación 47649/2025.

Respuesta del IMSS Jalisco ante muerte de Nicole Stark

El IMSS en Jalisco emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida y aseguró que se brindará acompañamiento a los familiares de Nicole.

El IMSS informó que, al detectar el estado de inconsciencia de la médico residente, se le brindó atención inmediata, pero pese a los esfuerzos del personal, la joven falleció. Asimismo, confirmaron que los directivos de Prestaciones Médicas, Servicios Jurídicos y del hospital colaboran con las autoridades ministeriales para esclarecer los hechos.

#IMSSJalisco informa sobre la atención otorgada a una residente médica en el HGR No. 46 en Guadalajara. pic.twitter.com/LGVsVYXgVf — IMSS Jalisco (@imssjalcontigo) September 18, 2025

Última foto de Nicole Stark en redes sociales

La médico residente publicó una última foto el pasado 8 de septiembre, donde decía “Necesitaba vitamina mar” posando con un bikini y unos lentes. Tras darse a conocer la noticia, amigos y familiares han ido a comentar la publicación lamentando el fallecimiento de Nicole Stark, a quiénes ha tomado por sorpresa su partida.

Lamentan muerte de Nicole Stark, médico residente en clínica 46 del IMSS en Guadalajara, Jalisco|FB: Nicole Stark

Casos similares sobre muertes de residentes en México

El deceso de Nicole no es un hecho aislado. En los últimos meses se han registrado muertes de médicos residentes y especialistas en distintos hospitales del IMSS, lo que ha puesto bajo la lupa las condiciones laborales y el entorno de trabajo en estas instituciones.

El 1 de julio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue hallado sin vida Miguel “N”, anestesiólogo del Hospital General de Zona No. 2. El médico fue encontrado en el área quirúrgica, sin huellas de violencia, aunque versiones preliminares apuntaron a un posible infarto.

Por su parte, el pasado 1 de junio, Luis Abraham Reyes Vázquez, médico residente de 27 años en la UMAE 25 del IMSS en Nuevo León, se quitó la vida presuntamente debido a un ambiente laboral hostil. Sus compañeros denunciaron sobrecarga de trabajo, maltratos verbales y psicológicos, además de acoso académico.

Estos casos han generado cuestionamientos sobre las largas jornadas, la presión laboral y la falta de condiciones dignas para los médicos en formación.