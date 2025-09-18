VIDEO| Tarde de terror en San Felipe: toros embisten camión y desatan pánico en Guanajuato

La tranquilidad del municipio de San Felipe, Guanajuato, se vio interrumpida la tarde del miércoles 17 de septiembre, cuando tres toros sueltos desataron una ola de pánico y destrozos en distintas zonas de la localidad.

Toros sueltos en las calles de Guanajuato

El hecho, que quedó registrado en múltiples videos difundidos en redes sociales, mostró cómo los animales embistieron vehículos, persiguieron a transeúntes y obligaron a la intervención de cuerpos de seguridad y rescate.

Los animales fueron vistos en varios puntos del municipio, entre ellos la avenida Diligencias, la calle El Chorro y sectores de las colonias El Fraile (Nueve Esquinas) y La Conchita.

Durante su recorrido en las calles, uno de los toros impactó contra un camión de transporte público, generando alarma entre los pasajeros y ocasionando daños materiales.

Un toro fue sacrificado por la Policía Municipal de San Felipe para salvaguardar la seguridad del lugar.



Tres toros escaparon y embistieron vehículos, dejando daños materiales, y una persona resultó herida, pero afortunadamente se encuentra estable.#Guanajuato

La situación se tornó aún más crítica cuando oficiales de policía y vecinos intentaron controlar a los animales. De acuerdo con reportes locales, dos de los toros fueron sacrificados en vía pública para evitar que continuaran causando daños, mientras que el tercero fue finalmente inmovilizado con cuerdas en la calle El Chorro.

De acuerdo con medios locales, una persona resultó lesionada y varios vehículos quedaron afectados tras las embestidas, hasta el momento, las autoridades no han identificado al propietario de los animales ni han esclarecido cómo lograron escapar y llegar hasta la zona urbana.

Algunas versiones señalan que los toros pudieron haber caído de una camioneta en movimiento, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

Hombre mata a balazos a perro callejero y es detenido en Oaxaca

Un caso de maltrato animal se registró el pasado 5 de marzo en un domicilio de la avenida Jesús Carranza, en la colonia Lázaro Cárdenas del Río. La víctima, un perro conocido como Lomito, fue perseguido por su agresor, quien le apuntaba con un arma de fuego hasta alcanzarlo y acabar con su vida.

Tras el ataque, el hombre arrastró el cadáver y lo abandonó en la calle, hecho que fue denunciado por vecinos y usuarios de redes sociales, provocando una ola de indignación y exigencias de justicia.

Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de aprehensión por privación a la vida de un animal vertebrado, luego que dispararon contra un perro



Fiscalía de Oaxaca ejecuta orden de aprehensión por privación a la vida de un animal vertebrado, luego que dispararon contra un perro

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de septiembre de 2025.- Por el delito de crueldad en su hipótesis de privación a la vida un animal vertebrado (perro),…

El detenido fue presentado ante la autoridad para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición judicial por el delito de crueldad animal.