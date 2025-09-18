Video: Colapso de puente en colonia Maravilla desata miedo y caos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

El colapso del puente que conecta a la colonia Maravilla, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, provocó escenas de miedo y caos entre los vecinos. La estructura, única vía de acceso para cientos de familias, se desplomó en cuestión de segundos y quedó registrada en una cámara de seguridad. En el video se observa cómo un joven estuvo a punto de cruzar y logró detenerse justo antes de caer al vacío.

El video muestra cómo, en menos de 70 segundos, el puente se desploma de manera súbita hasta quedar destruido sobre el arroyo que corre debajo.

La corriente arrastró los restos de madera y cemento, mientras el joven que casi lo cruzaba quedó paralizado por el impacto. Vecinos afirman que el desenlace pudo ser una tragedia mayor si más personas hubieran transitado en ese momento.

En el metraje se observa cómo, tras fracturarse por la intensa corriente, la estructura del puente comienza a fracturarse hasta que finalmente se parte y el material cae al fondo de la corriente.

Vecinos habían alertado el riesgo desde hace años

Los habitantes de la colonia señalan que durante más de tres décadas pidieron al ayuntamiento la rehabilitación del puente.

La estructura fue levantada de manera provisional por los mismos colonos hace 30 años, pero nunca recibió mantenimiento. “Sabíamos que estaba a punto de caer, pero nadie nos escuchó”, denunciaron entre gritos de indignación algunos vecinos.

Tras el colapso, Protección Civil y Tránsito Municipal acordonaron la zona, aunque los reclamos apuntan a que no hubo prevención pese a las advertencias vecinales.

Esta mañana, decenas de estudiantes tuvieron que buscar rutas alternas en medio de la confusión, mientras madres y padres aseguraron que la caída del puente los deja en un estado de aislamiento.

Aunque no se reportan lesionados, el miedo permanece: habitantes temen que la falta de atención en infraestructura provoque nuevas emergencias en plena temporada de lluvias.