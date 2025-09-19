VIDEO: Comandante de la AEI atacado a balazos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Reportaron un ataque directo contra un jefe policiaco en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la Zona Noroeste, Miguel Adolfo Lozoya Ramos, fuera atacado a balazos la mañana del 18 de septiembre de 2025 justo afuera de su casa.

¿cómo ocurrió el ataque contra el comandante en Nuevo Casas grandes?

De acuerdo con los reportes preliminares, el mando policiaco salía de su domicilio cuando al menos un agresor lo interceptó y abrió fuego en su contra. Las balas impactaron en distintas partes de su cuerpo, principalmente en el rostro.

Cámaras de seguridad cercanas captaron el momento del ataque, lo que permitirá a las autoridades reforzar las investigaciones. El domicilio de Lozoya se ubica a unas 15 cuadras de las instalaciones de la AEI en esa comunidad, lo que ha generado alarma entre los corporativos policiacos de la región.

#ÚltimaHora | Una cámara se seguridad graba el momento del ataque al primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación en la Zona Noroeste, Miguel Adolfo Lozoya Ramos.



Salía de su domicilio, y resultó gravemente herido en Nuevo Casas Grandes pic.twitter.com/JSBAPXasyA — Radio Frecuencia Digital (@NoticiasRFD) September 18, 2025

Estado de salud del comandante de Nuevo Casas Grandes

Tras la agresión, el comandante Miguel Adolfo Lozoya fue trasladado de urgencia a un hospital en Nuevo Casas Grandes, donde su condición fue reportada como grave. Médicos locales lograron estabilizarlo y se prevé su traslado a la capital del estado para recibir atención especializada.

La Fiscalía General del Estado informó que fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un amplio operativo en la región para dar con los responsables del atentado. Hasta ahora, no se ha confirmado la detención de sospechosos.

Autoridades estatales aseguraron que no se escatimarán esfuerzos para localizar a los responsables y garantizar la seguridad en la región noroeste, una de las más golpeadas por la violencia criminal.

Policías en la mira: una estadística alarmante en México

El atentado contra el comandante Lozoya se suma a la ola de violencia que enfrenta la corporación policial en el país.

En lo que va de 2025, al menos 251 policías han sido asesinados en México, lo que equivale a un promedio de un elemento cada día. La cifra representa un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2024.

Los estados con mayor número de policías caídos son:



Sinaloa: 36

Guanajuato: 31

Michoacán: 23

Guerrero: 21

Veracruz: 17

Chihuahua registra al momento 7 policías asesinados, mientras que del 1 de octubre de 2024 al 4 de septiembre de 2025, se han contabilizado al menos 345 policías asesinados en todo el país, reflejando la crisis de seguridad que viven las corporaciones encargadas de combatir el crimen.