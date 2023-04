Alertan por carabelas portuguesas en playas de Coatzacoalcos, Veracruz

El avistamiento de carabelas portuguesas se ha dado con frecuencia durante los últimos cinco días en la playa de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Protección civil, alerta a los bañistas sobre la presencia de esta especie marina, ya que una picadura puede llegar a ser muy dolorosa.

“Ha habido días en que han estado flotando en el agua muchas, mandamos a elementos a invitar a la gente que no se les acerque, que no las traten de tocar porque sienten que se queman cuando las tocan. Si ven una que se alejen de ahí mejor para que no vayan a tener problema en la piel”, recomendó Jorge García, comandante de Bomberos y Protección Civil de Coatzacoalcos.

De acuerdo con el reporte de paramédicos de Protección Civil, cerca de siete personas, la mayoría menores de edad, han tenido contacto con esta especie marina, lo que les ha provocado una reacción en la piel. Hasta el momento después de recibir los primeros auxilios, nadie ha requerido ser trasladado a un hospital.

“Más que nada la atención que se les da es inicial, lo que es el lavado en la zona afectada nada más y las recomendaciones al servicio médico si hay alguna complicación. El lavado es con jabón quirúrgico y no se aplican medicamentos hasta estar en el centro hospitalario. La zona se pone enrojecida y el dolor puede ser excesivo”, explicó Adalberto Rosas, paramédico de Protección Civil de Coatzacoalcos.

Las también conocidas como agua mala, se han encontrado en el agua y sobre la arena, autoridades municipales piden a las personas no tocarlas y alejarse de ellas.

¿Qué son las carabelas portuguesas?

La carabela portuguesa (Physalia physalis), también conocida como botella azul o falsa medusa, ha tenido una gran repercusión mediática en los últimos años debido a las lesiones que produce su contacto accidental.

A diferencia de las medusas, que son organismos individuales, una carabela portuguesa es en realidad una colonia flotante. Su ciclo de vida comienza como un único pólipo fruto de la reproducción sexual (protozooide). Este se alarga para incorporar otros pólipos (zooides) que darán lugar a una colonia.

El veneno de la carabela portuguesa es tóxico porque se trata de una mezcla compleja de polipéptidos tóxicos y enzimas de alto peso molecular, que incluyen amoniaco, serotonina e histamina. Posee propiedades hipnóticas y el dolor que producen es muy fuerte.

En personas puede provocar vómitos, fiebre muy alta, problemas cardíacos, náuseas y ansiedad, que generalmente pasan en unos días. En caso de especial sensibilidad a la toxina puede causar incluso la muerte.

¿Qué hacer si entro en contacto con una carabela portuguesa?

Existen una serie de recomendaciones en caso de que entremos en contacto con uno de estos organismos.