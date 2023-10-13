Alistan operativo por eclipse solar anular en zona arqueológica de Campeche

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que implementará un operativo especial en la zona arqueológica de Edzná, en Campeche, sitio al que se estima lleguen miles de personas para observar el eclipse solar anular este sábado 14 de octubre.

Este fenómeno astronómico iniciará a las 9:45 horas y su duración será de 5 minutos con 8 segundos, logrando el punto más alto de la anularidad a las 11:26 horas. El espectáculo que nadie se quiere perder estará activo durante tres horas 24 minutos y 30 segundos.

Durante este tiempo, el INAH implementará algunas restricciones que son indispensables para el ingreso, la permanencia y la observación del eclipse solar anular. Esto es lo que debes tomar en cuenta.

Horarios y costos para ver el eclipse solar anular en la zona arqueológica de Edzná

Los interesados en acudir a la zona arqueológica de Edzná para observar el eclipse solar anular podrán ingresar de las 8:00 a las 17:00 horas, con un último acceso a las 16:30 horas.

Para ello, deberán cubrir un pago de 90 pesos del cual están exentas las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes.

"Se sugiere el uso de ropa ligera y de color claro, portar gorra o sombrilla y no exponerse directamente al sol más de dos horas, entre las 11:00 y las 16:00 horas (horario del eclipse), y mantenerse hidratado en todo momento", añadió la dirección del INAH al respecto.

¿Qué no se podrá llevar a la zona arqueológica de Edzná para ver el eclipse solar anular?

De acuerdo con el INAH, en el sitio habrá personal de la Guardia Nacional, de cuerpos de seguridad pública, protección civil y del sector salud para que la observación del eclipse solar anular se lleve a cabo de la mejor manera.

Por este motivo, existe una lista de objetos que no se podrán ingresar bajo ningún motivo en la zona arqueológica de Edzná, los cuales se enlistan a continuación;



Alimentos

Bebidas con envases de vidrio

Bebidas alcohólicas

Mochilas

Neveras

Drones

Animales de compañía (excepto aquellos destinados para personas con discapacidad).

Equipos profesionales de fotografía o videograbación con trípode para fijación de imagen ni telescopios que no presenten el respectivo permiso institucional impreso al momento de entrar a la zona.

Ningún instrumento o utensilio musical que conlleve el uso de fuego

El INAH agregó que los visitantes deben utilizar lentes solares especiales para observar este fenómeno astronómico y sugirió no exponer la vista durante más de 10 segundos para evitar daños a la salud. Por último, recordó que no se permitirá la venta de objetos para el avistamiento del eclipse solar anular.