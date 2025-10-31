Una fuga de gas en las inmediaciones de la estación Lechería provocó la suspensión temporal del servicio del Tren Suburbano, durante la mañana de este viernes 31 de octubre de 2025, según informó la empresa operadora a través de un comunicado.

El Tren Suburbano informó que su servicio operará solamente entre la estación Buenavista y la estación San Rafael, en ambos sentidos; por lo que su servicio entre las estaciones San Rafael y Cuautitlán permanecerá suspendido:"les pedimos mantenerse atentos a nuestros canales oficiales para conocer la reanudación del servicio".

Alrededor del mediodía de este viernes 31 de octubre de 2025, el Tren Suburbano informó que se "ha normalizado completamente sus operaciones y la estación Lechería ha sido reabierta por instrucción de Protección Civil".

¿Qué pasó en el Tren Suburbano? Fuga de gas interrumpe operaciones

¿Qué pasó en el suburbano? El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 de la mañana, hora local, cuando personal de Protección Civil detectó una posible ruptura en un ducto cercano a una empresa privada, ajena al sistema ferroviario.

Además, como medida preventiva, las autoridades también ordenaron el cierre del paso vehicular sobre la Carretera Tlalnepantla–Cuautitlán, una de las vías más transitadas del norte del Valle de México.

¿Qué pasó en la estación Lechería? Desalojo de Tren Suburbano

El Tren Suburbano, operado por Ferrocarriles Suburbanos, informó que el cierre se realizó por instrucciones directas de Protección Civil, luego de confirmarse que la fuga fue causada por la ruptura de un ducto durante trabajos externos.

“El servicio en el resto de las estaciones opera con normalidad. El traslado Buenavista–Cuautitlán y viceversa seguirá realizándose sin paradas en Lechería”, señaló la compañía.

Elementos de bomberos, policía estatal y Protección Civil permanecieron en la zona para controlar el riesgo, además de asegurar que no existiera peligro de explosión en la zona; hasta el momento de la redacción de esta nota, no se reportaron personas heridas ni daños mayores; sin embargo, se sabe que la estación seguirá cerrada hasta nuevo aviso.

Fuga de gas en inmediaciones del suburbano provoca cierre de carretera Cuautitlán–Tlalnepantla

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del Estado de México informó sobre el preventivo cierre vial sobre la carretera Cuautitlán–Tlalnepantla; esto debido a la fuga de gas en las inmediaciones de la estación Lechería del Tren Suburbano.

“Equipos de Bomberos, y Protección Civil, trabajan para mitigar el riesgo de manera efectiva y segura”, señaló el C5 mexiquense.

