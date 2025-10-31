Localizan a familia belga desaparecida en Campeche; Fiscalía informa su situación

La angustia por la desaparición de una familia de origen belga en Campeche terminó. La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que Natacha Gielis y sus hijos adolescentes, Wendy Sarah Dullaerts y Lucas Cedric Dullaerts, fueron localizados sanos y salvos.

"La última vez que se tuvo noticia de ellos fue el 22 de octubre, cuando salieron de su domicilio en el municipio de Calkiní con destino a la ciudad de Campeche", se puede leer en el comunicado de la Fiscalía Estatal que emitió en días pasados.

Comunicado

En coordinación con @FGEQuintanaRoo pic.twitter.com/6uoMzJ3BTn — Fiscalía General del Estado de Campeche (@fgecam) October 31, 2025

¿Qué ocurrió en la desaparición de la familia belga en Campeche?

Tanto la madre como sus dos hijos desaparecidos habían salido de su casa y no se tenía información de su paradero. Por esta razón, las autoridades en el estado consideraron un caso de alta prioridad, ya que la familia era de origen extranjero.

"La Fiscalía General del Estado de Campeche informa que, en coordinación con la Fiscalía General de Quintana Roo, se logró localizar a la ciudadana Natacha Gielis y a sus hijos Wendy Sarah y Lucas Cedrid Dullaerts, quienes se encuentran en buen estado de salud bajo el resguardo de la FGE de Quintana Roo".

Aunque todavía no se sabe la razón por las que la familia salió de su domicilio familiar.

*Información en desarrollo

