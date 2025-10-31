¡Solo por Día de Muertos! Agricultores retiran bloqueos en casetas de Michoacán

Desde Panindícuaro, los agricultores anunciaron que van a retirar los bloqueos en las casetas de Michoacán, pero será únicamente por las celebraciones de Día de Muertos y en caso de que las autoridades no atiendan sus peticiones, regresarán a cerrar las autopistas.

A través de un video compartido en redes sociales, los productores agrícolas aseguraron que seguirán “firmes en el movimiento”, por lo que se levantarán los bloqueos, pero en las casetas habrá paso libre para los automovilistas.

“Vamos a levantar ahorita el cierre de carreteras, nos vamos a quedar a pluma alzada todo el fin de semana, como señal de protesta”, explicó uno de los agricultores.

Asimismo, dijo que se solidarizaban con la sociedad y conocedores de la importancia que tiene el Día de Muertos para los mexicanos, harían una pausa en los bloqueos, los cuales retomarán el lunes 3 de noviembre “si el gobierno no resuelve”.

Productores agrícolas liberan casetas en Panindícuaro, #Michoacán, para permitir paso durante las celebraciones de Día de Muertos.



✋ Plumas alzadas y paso libre, pero advertencia: el lunes volverán a cerrar completamente.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) de Michoacán también confirmó que los días 1 y 2 de noviembre las casetas de cobro permanecerán liberadas.

La misma dependencia detalló cuáles son algunas casetas con paso libre para los automovilistas, entre ellas:



Ecuandureo: Autopista de Occidente México - Guadalajara, kilómetro 360

Panindícuaro: Autopista de Occidente, kilómetro 307

A pesar del anuncio de los agricultores, el C5 señaló en redes sociales que nuevamente hay un bloqueo en la autopista de Occidente, a la altura de la caseta de cobro de Zinapécuaro, por lo que pidió a los ciudadanos estar atentos a nuevos cierres o protestas.

#AlertaVial Manifestantes vuelven a bloquear la circulación en la Autopista de Occidente en la Caseta de Cobro de #Zinapécuaro durante las próximas 2 horas.

¡Tome precauciones!
#C5LosOjosDeMichoacán



— C5 Michoacán (@C5Michoacan) October 31, 2025

¿Qué casetas y autopistas continúan cerradas por los agricultores hoy?

A pesar de que la Secretaría de Agricultura alcanzó un acuerdo con los campesinos del Bajío, todavía permanecen las afectaciones en una autopista de Guanajuato, el único punto hasta ahora que tiene cierres parciales.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato indicó que se trata de la autopista 45D, que va de Salamanca a Celaya, a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda.

#AlertaVial 🚧 📍 Se mantiene bloqueo parcial en ambos sentidos en #JuventinoRosas, en la autopista 45D #Salamanca - #Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda. Este es el último punto de bloqueo activo en el estado de #Guanajuato.



— Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 31, 2025

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), también hay un bloqueo en la autopista Querétaro-Irapuato, kilómetro 64, en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

Los bloqueos en autopistas de país iniciaron el lunes 27 de octubre, cuando los campesinos cerraron el paso de los conductores para exigir precios más justos por cada tonelada de maíz.

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura, anunció esta semana que se llegó a un acuerdo con agricultores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, para darles un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz.

