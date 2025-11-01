Cambio de horario 2025: ¿se atrasa o se adelanta el reloj este fin de semana en Estados Unidos?

El horario de invierno 2025 en Estados Unidos está por comenzar, y millones de personas deberán ajustar sus relojes durante este fin de semana. Este cambio marca el fin del llamado Daylight Saving Time (horario de verano), una tradición que busca aprovechar de una mejor manera a la luz natural, además de reducir el consumo de energía durante los meses más calurosos del año.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), el cambio al horario de invierno se realizará la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora.

Permanent Standard Time would let us sleep naturally past dawn. Daylight Saving Time makes us wake by alarm in darkness. Tell lawmakers to ditch DST! 🔗👇 pic.twitter.com/m1f2Fa0MJP — Save Standard Time (@SaveStandard) October 22, 2025

Cambio de hoaraio: ¿se atrasa o se adelanta el reloj en Estados Unidos?

Durante este ajuste, los relojes se atrasan una hora, lo que significa que la noche del sábado podrás dormir una hora más. El cambio ocurre oficialmente a las 2:00 de la mañana, cuando los relojes deberán marcar nuevamente la 1:00 a.m.

Este horario permanecerá vigente hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando se volverá a adelantar el reloj para dar inicio al horario de verano.

¿Por qué Estados Unidos cambia de horario?

Cabe señalar que el horario estacional se aplica desde 1918, cuando fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de ahorrar energía al aprovechar más la luz solar. Aunque con el paso de los años se ha demostrado que su eficacia ha sido cuestionada, más de 70 países en el mundo mantienen este sistema.

Cabe decir que en Estados Unidos, solo Hawái, la mayor parte de Arizona y algunos territorios insulares como Puerto Rico y Guam no efectúan el cambio de horario, ya que en estos territorios se optó por mantener un horario fijo durante todo el año.

Permanent Standard Time balances morning and evening light for health/safety. Permanent Daylight Saving Time would force us to work/school in the dark all winter. pic.twitter.com/b0Hst6Mzy8 — Save Standard Time (@SaveStandard) October 31, 2025

Consejos para el cambio de horario en Estados Unidos

Las autoridades de la unión americana, recomiendan ajustar los relojes antes de dormir el sábado por la noche y aprovechar la ocasión para revisar tus detectores de humo, además de las baterías en casa.

El cambio de horario también puede afectar a tus rutinas de sueño, transporte y horarios de vuelos, por lo que se aconseja que verifiques tus itinerarios con antelación.