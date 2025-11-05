Alumno armado en secundaria “Emiliano Zapata” de Monterrey, encañona a maestra y a compañeros

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles en la Secundaria No. 65 “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Tierra y Libertad de Monterrey, luego de que un alumno ingresara armado al plantel el turno vespertino.

Estudiante amenaza a maestros y compañeros con armar larga

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría amenazado a varios compañeros y encañonado a una maestra, lo que generó pánico entre estudiantes y docentes. Elementos de Fuerza Civil acudieron de inmediato para controlar la situación y mantener el resguardo del área.

Tras la llamada de auxilio, elementos de Fuerza Civil acudieron de inmediato al sitio para desalojar parcialmente las instalaciones mientras aseguraban el área para evitar una tragedia.

Las autoridades confirmaron que la movilización se originó tras recibir un reporte que alertaba sobre la presencia de un estudiante armado dentro de la escuela.

A un costado del plantel, también fue desalojada una primaria como medida preventiva, mientras los uniformados ingresaban a la secundaria para controlar la situación y resguardar la seguridad del alumnado.

Continúan las investigaciones respecto al alumno armado en secundaria de Monterrey

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, ni del estudiante involucrado.

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo el alumno logró ingresar con el arma y determinar su procedencia.

Asimismo, pidieron a la población mantener la calma y evitar difundir información no verificada en redes sociales, mientras se continúa con la recopilación de testimonios y evidencias que permitan aclarar los hechos ocurridos en el plantel educativo.

