VIDEO: Vecinos de El Oro, Edomex, toman justicia por mano propia y amarran a ediles por falta de agua

La desesperación de los ciudadanos por la falta de servicios públicos escaló a un nivel inédito en El Oro, Estado de México. Habitantes del municipio retuvieron y amarraron a cuatro servidores públicos como protesta por el grave desabasto de agua potable y la deficiente recolección de basura. Videos del incidente, donde se ve a los funcionarios atados, se han viralizado en redes sociales.

La población estalló contra el titular de Servicios Públicos, José Aarón Velázquez Fuentes, y con el representante de Gobernación del estado, esto después de que el primero empezara a gritar a los manifestantes. Como parte de la protesta, también colocaron un tendedero de basura y cartulinas con sus demandas, así como el bloqueo de algunas vialidades.

Habitantes de El Oro, Edomex, exigen la destitución de la alcaldesa

La acción de los ciudadanos es la culminación de meses de inconformidad por la nula respuesta del gobierno municipal. La protesta se ha trasladado ya al ámbito legislativo: ayer, un grupo de habitantes se presentó en el Congreso Mexiquense para exigir la destitución de la alcaldesa de Morena, Juana Díaz Peñaloza.

Los ciudadanos argumentan que la retención de los funcionarios fue una medida desesperada ante la inacción de la administración local para garantizar derechos básicos. La presión ciudadana busca ahora la intervención directa del Congreso del Estado de México para resolver la crisis de servicios y la ingobernabilidad en el municipio.

De acuerdo con los habitantes, los servicios públicos de recolección de residuos, se encuentran suspendidos desde hace 20 días, y el servicio de agua que falta desde cinco días en la cabecera y 19 comunidades. Ante esto, las calles se convirtieron en basureros.

Hasta el momento las autoridades locales no han emitido una postura oficial, mientras que el enojo y el descontento de los habitantes crece, por lo que amenazan con más acciones de protesta en caso de que sus peticiones no sean atendidas.