Fabiola Ortiz era maestra en Putla Villa de Guerrero; la asesinaron presuntamente por una calificación

La asesinaron por un conflicto académico. Fabiola Ortiz Medina, maestra del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) Plantel 06, fue ejecutada afuera de la escuela durante un ataque armado el pasado 15 de abril. Tras las primeras investigaciones del violento asesinato en Putla Villa de Guerrero, Berbardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General, señaló que el homicidio apunta de manera preliminar a un tema de calificación.

Fiscalía de Oaxaca confirma que el caso estaría ligado a un conflicto académico interno

En entrevista con los medios de comunicación, Rodríguez Alamilla adelantó cuál sería el motivo de la ejecución de la maestra Fabiola Ortiz Medina y cómo avanza la investigación. Durante su declaración, el fiscal confirmó que la línea principal de investigación se relaciona con un conflicto académico interno, presuntamente originado entre la docente y uno de sus alumnos.

“Estamos muy avanzados en la investigación; hasta el momento, nuestra principal hipótesis tiene que ver con un problema al interior de la institución con un alumno”, explicó Rodríguez Alamilla, quien pidió prudencia mientras se integra la carpeta de investigación.

El funcionario descartó que el crimen esté vinculado con temas sentimentales y reiteró que todo apunta a una disputa por una calificación, lo que habría derivado en el ataque armado que terminó con la vida de la maestra Fabiola.

Aunque evitó ofrecer más detalles, el fiscal confirmó que el alumno involucrado ya fue plenamente identificado y que se trabaja en su localización, al tiempo que la Fiscalía mantiene abierta una línea de colaboración con autoridades educativas y municipales.

Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General de Oaxaca confirmó que el tema de una calificación pudo derivar de la muerte de la Fabiola Ortiz Medina, maestra @COBAO_GobOax de Putlahttps://t.co/3Ajiiz16cY pic.twitter.com/tiASIjorl3 — laverdaddeoaxaca (@laverdaddeoax) October 21, 2025

Por otro lado, Rodríguez Alamilla aprovechó para enviar un mensaje contundente contra la violencia en la entidad, recordando que la institución no tolerará agresiones que atenten contra la comunidad educativa ni contra la ciudadanía. “No vamos a permitir ese tipo de actuaciones que violentan la voluntad popular; seguiremos actuando con firmeza”, expresó.

¿Cómo y dónde asesinaron a la maestra Fabiola Ortiz Medina?

A la maestra Fabiola Ortiz Medina la asesinaron a balazos afuera del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO) Plantel 06, en Putla Villa de Guerrero. El ataque ocurrió la tarde del 15 de abril, cuando un sujeto armado se acercó y disparó directamente contra la docente, provocándole la muerte en el lugar.

La agresión, registrada a plena luz del día, desató indignación social y un amplio operativo policiaco para ubicar al responsable y esclarecer los motivos del homicidio.