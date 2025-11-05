Agricultores provocan caos vial y tráfico en Guanajuato: Bloqueos en carreteras de León, Irapuato, Pénjamo y Abasolo

El tránsito en carreteras de Guanajuato colapsó este miércoles 5 de noviembre tras una jornada de bloqueos y manifestaiones simultáneas encabezados por agricultores que exigen precios justos para sus cosechas. Desde las primeras horas del día, los manifestantes cerraron los principales accesos a León, Irapuato, Pénjamo, Abasolo y Valle de Santiago, generando intenso tráfico y cierres totales en tramos estratégicos del estado.

La Secretaría de Seguridad informó que los bloqueos en carreteras de Guanajuato se mantienen activos y pidió a los automovilistas evitar circular por las rutas afectadas o utilizar vías alternas. Autoridades estatales mantienen diálogo con los inconformes, pero hasta el momento no se ha logrado liberar el tránsito.

Bloqueos en carreteras de Guanajuato HOY: Agricultores exigen precios justos para el maíz y el sorgo

Los productores agrícolas decidieron salir a las calles después de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal sobre el precio mínimo por tonelada de maíz y sorgo. Piden que el costo se establezca en 6 mil pesos por tonelada, mientras que las autoridades proponen 4 mil 700 pesos, una diferencia que los campesinos califican de insostenible.

Denuncian además que el subsidio federal de 950 pesos por tonelada ha sido aprovechado por las empresas para reducir el precio de compra a 5 mil 200 pesos, lo que, aseguran, representa un retroceso económico para el campo mexicano.

"El campo no pide limosnas, exige soluciones reales", expresaron integrantes del Movimiento Agrícola Campesino, quienes señalan que sus familias no pueden sobrevivir con precios tan bajos.

La protesta se extiende y con bloqueos en carreteras paraliza vías estratégicas de Guanajuato

Los bloqueos carreteros en Guanajuato comenzaron luego de varios días de negociaciones sin resultado en Ciudad de México. Desde el mediodía, los grupos de agricultores se distribuyeron en distintos puntos de la red vial, con cierres totales y parciales en carreteras federales y autopistas.

Además, reportaron un bloqueo del ferrocarril durante más de 28 horas en Pénjamo y Santa Ana Pacueco, donde los inconformes utilizaron grava y tolvas para interrumpir el paso de trenes.

Lista de carreteras con bloqueos en Guanajuato HOY

La Secretaría de Seguridad y Paz Ciudadana confirmó el cierre total de varios tramos carreteros:



Abasolo : carretera federal 84 Cuerámaro–Irapuato, entronque San Joaquín–Abasolo.



: carretera federal 84 Cuerámaro–Irapuato, entronque San Joaquín–Abasolo. Irapuato : carretera federal 90 Abasolo–Irapuato, entronque Pueblo Nuevo.



: carretera federal 90 Abasolo–Irapuato, entronque Pueblo Nuevo. Irapuato : carretera federal 45 Irapuato–Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial.



: carretera federal 45 Irapuato–Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial. León–Aguascalientes : autopista federal 45D, zona Santa Rosa Plan de Ayala.



: autopista federal 45D, zona Santa Rosa Plan de Ayala. Pénjamo–Santa Ana Pacueco : carretera 90, Dren de Alivio.



: carretera 90, Dren de Alivio. Pénjamo : carretera federal 90 Irapuato–Zapotlanejo, comunidades Churipitzeo y Laguna Larga de Cortés.



: carretera federal 90 Irapuato–Zapotlanejo, comunidades Churipitzeo y Laguna Larga de Cortés. Valle de Santiago: carretera federal 43 Morelia–Salamanca, comunidad Jarrón Azul.

Agricultores, en medio de los bloqueos de carreteras en Guanajuato, anuncian alianza con movimiento del Sombrero

La protesta en Guanajuato tomó un nuevo impulso este miércoles, luego de que el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) anunciara oficialmente su alianza con el Movimiento del Sombrero, consolidando un frente nacional por la defensa del campo mexicano.

La unión se dio tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido durante el fin de semana de Día de Muertos, hecho que cimbró al país y reavivó el llamado a la justicia social.

En un comunicado difundido en redes sociales, los líderes del MAC destacaron que "El campo es la raíz y la dignidad del país", y reconocieron a Carlos Manzo como símbolo de resistencia.

Marchan por justicia de Carlos Manzo en Michoacán

La mañana de este miércoles continuaron las manifestaciones para exigir justicia por el crimen del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. Empleados municipales y transportistas marcharon hasta el centro de la ciudad, mientras los plantones de estudiantes persistieron frente a las preparatorias y la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).