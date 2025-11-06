¿A qué hora comienza el frío en la CDMX este jueves? Seis alcaldías amanecerán heladas

¡El frío se adelantará en la Ciudad de México! A partir de la medianoche de este jueves 6 de noviembre, comenzará un marcado descenso de temperatura que afectará principalmente al sur y poniente de la capital, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

¿A qué hora se registrarán las temepraturas más bajas en CDMX?

¡Atención, capuitalinos! De acuerdo con el reporte oficial difundido este miércoles 5 de noviembre, el ambiente más helado se registrará entre las 00:00 y las 08:00 horas, periodo para el cual se ha activado la alerta amarilla en seis alcaldías; es importante mantenerse al tanto en caso de que cambie.

Las zonas más afectadas por las bajas temperaturas serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde el termómetro podría descender a niveles cercanos al punto de helada en áreas altas y boscosas.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas en CDMX

Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud y proteger a las mascotas durante las horas más frías. Entre ellas destacan:



Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de casa en la mañana.

Resguardar a las mascotas y evitar que duerman a la intemperie.

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, además de mantenerse bien hidratado.

Grupos vulnerables por bajas temperaturas: Estas personas deben cuidarse más

La dependencia insistió en que niños, adultos mayores y personas enfermas deben extremar precauciones, ya que son los grupos más vulnerables ante los descensos de temperatura.

Protección Civil recordó que los capitalinos pueden comunicarse al 911 o al 55 5683 2222 para reportar emergencias relacionadas con el clima.

Además, exhortó a mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico a través de las redes oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ya que las condiciones podrían cambiar en las próximas horas.