¿A qué hora comienza el frío en la CDMX este jueves? Seis alcaldías amanecerán heladas
Si vives en Tlalpan, Xochimilco o Cuajimalpa, abrígate bien: el frío en la CDMX bajará con fuerza desde la madrugada del jueves, según el pronóstico oficial.
¡El frío se adelantará en la Ciudad de México! A partir de la medianoche de este jueves 6 de noviembre, comenzará un marcado descenso de temperatura que afectará principalmente al sur y poniente de la capital, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
¿A qué hora se registrarán las temepraturas más bajas en CDMX?
¡Atención, capuitalinos! De acuerdo con el reporte oficial difundido este miércoles 5 de noviembre, el ambiente más helado se registrará entre las 00:00 y las 08:00 horas, periodo para el cual se ha activado la alerta amarilla en seis alcaldías; es importante mantenerse al tanto en caso de que cambie.
Las zonas más afectadas por las bajas temperaturas serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde el termómetro podría descender a niveles cercanos al punto de helada en áreas altas y boscosas.
Recomendaciones ante las bajas temperaturas en CDMX
Ante este pronóstico, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud y proteger a las mascotas durante las horas más frías. Entre ellas destacan:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de casa en la mañana.
- Resguardar a las mascotas y evitar que duerman a la intemperie.
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, además de mantenerse bien hidratado.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del jueves 06/11/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EKAL7UeB9J— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 5, 2025
Grupos vulnerables por bajas temperaturas: Estas personas deben cuidarse más
La dependencia insistió en que niños, adultos mayores y personas enfermas deben extremar precauciones, ya que son los grupos más vulnerables ante los descensos de temperatura.
Protección Civil recordó que los capitalinos pueden comunicarse al 911 o al 55 5683 2222 para reportar emergencias relacionadas con el clima.
Además, exhortó a mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico a través de las redes oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ya que las condiciones podrían cambiar en las próximas horas.