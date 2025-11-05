Cae otro “niño” sicario en Sinaloa tras balacera en Culiacán que dejó una mujer muerta

Un menor de edad fue detenido por el Grupo Interinstitucional en Culiacán, Sinaloa, como presunto responsable de un ataque armado que dejó a una mujer sin vida y a otra herida. La captura se logró tras una persecución en la que el adolescente y su cómplice agredieron a balazos a las autoridades para intentar escapar.

El segundo implicado logró evadirse, por lo que se ha desplegado un operativo ampliado para su localización.

¿Qué pasó en Culiacán? Cae otro "niño" sicario

La alerta se activó en la colonia 21 de Marzo, cuando policías estatales que patrullaban la zona fueron alertados por los propios vecinos sobre una agresión a tiros contra dos mujeres. Trágicamente, en el lugar se confirmó que una de las víctimas había fallecido y la segunda presentaba heridas de gravedad.

Los testigos proporcionaron información clave a las autoridades: los responsables huían a bordo de una motocicleta ("unidad ligera").

Se desata persecución en Culiacán para dar con menor agresor

Con la información del reporte, el Grupo Interinstitucional (conformado por Policía Estatal, Ejército, Marina, GN, SSPC y Fiscalías) implementó un operativo de búsqueda. Fue en la colonia Revolución donde ubicaron una motocicleta con dos civiles que coincidían con las características.

Al verse descubiertos, los sospechosos agredieron a balazos a los agentes mientras intentaban acelerar para huir. Los policías repelieron el ataque e iniciaron un seguimiento.

Tras la persecución, los oficiales lograron detener a uno de los implicados, quien resultó ser un hombre menor de edad. El segundo sospechoso logró escapar, por lo que se mantiene un operativo activo para su captura.

Al joven detenido se le aseguraron dos cargadores de arma de fuego con municiones y la motocicleta utilizada en el ataque y la huida. El menor y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la investigación correspondiente.